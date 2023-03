CIUDAD DE MÉXICO._ México intentará hacer historia hoy viernes en el Clásico Mundial, enfrentando en cuartos de final a Puerto Rico, en su tercera participación en esa fase a la que accedieron sin suerte en 2006 y 2009.

Julio Urías es la elección del mánager Benjamín Gil para el crucial encuentro en el estadio de los Marlins de Miami y la única duda era si los Dodgers de Los Ángeles limitarán su permanencia en el montículo.

En el juego inaugural, la semana pasada contra Colombia en Phoenix, Arizona, el zurdo de Culiacán tiró 5 innings (3h, 3c, 0bb, 5k) y 62 lanzamientos, tres menos que el tope establecido para los abridores

Mexicanos y boricuas solamente se han enfrentado una vez en el Clásico Mundial y fue en 2017 en el estadio panamericano de los Charros de Jalisco, y se impusieron los hoy dirigidos por Yadier Molina, 9-4, en primera ronda.

OBSERVACIONES: Los Gigantes de San Francisco firmaron un extraño contrato de ligas menores a Sergio Romo, no para que busque un lugar en el róster, sino para dos salidas de despedida en los juegos de exhibición. El 27 de marzo, contra los Atléticos de Oakland, Romo dirá adiós con el equipo que ganó las Series Mundiales de 2010, 2012 y 2014.

La selección de México ya tiene en la bolsa un millón de dólares. Como todos, 300 mil sólo por participar, similar suma por ganar el grupo con marca de 3-1 y 400 mil más por avanzar a la ronda de cuartos de final. Las ganancias, desde luego, se irán incrementando conforme se avance, hasta llegar a 3.5 millones de los verdes para el campeón y 1.5 para el segundo lugar.

EN República Dominicana buscan responsables del fracaso que un diario calificó de “mundial”. Las expectativas apuntaban alto con la nómina más cara del evento y en un símil con las Grandes Ligas, la tercera, sólo por debajo de Yanquis y Mets de Nueva York.

Los dominicanos tomaron por asalto Miami, encabezados por el Presidente del país, Alberto Abidaner y la reina de belleza, pero las cosas no se dieron en el grupo donde Venezuela les ganó por primera vez después de cuatro derrotas y Puerto Rico les repitió la dosis de 2017.

Unos 15 mil aficionados quisqueyanos serán extrañados en Miami en las rondas decisivas en el estadio de los Marlins que normalmente se aprecia desolado en jornadas del Big Show y que se llenó a su máxima capacidad cuando estuvieron en el campo los tres grandes del área del Caribe.

UN día como hoy, en 2006: El relevista de los Nacionales de Washington, Luis Ayala, quien se enfrentó a un solo bateador en su última aparición en el Clásico Mundial de Beisbol, se someterá a una cirugía reconstructiva en el codo derecho y se espera que se pierda toda la temporada. 2006:

En el mismo año, el gobierno de Corea del Sur decide eximir del servicio militar obligatorio a los miembros del equipo nacional de beisbol que compiten en el Clásico Mundial como recompensa por avanzar a las semifinales del torneo.

“Prometo que no estoy tratando de tomar el lugar de nadie. Te lo digo sin rodeos, no vendré (a los entrenamientos de primavera) para formar un equipo. No puedo formar parte de este equipo en este momento”.-Sergio Romo.

EN seguidillas.- Daniel Duarte rinde una sólida pretemporada con los Rojos de Cincinnati, sin admitir carreras en cinco innings (2k, 0bb)... También Adrián Hernández, en el bullpen de los Azulejos de Toronto (4.2 Ip, 0h, 0c, 2bb, 5k)... En cuanto a los bateadores, Esteban Quiroz (.143, 0, 1) no ha levantado como invitado de los Cachorros de Chicago... Justin Dean, de gratos recuerdos en Los Mochis, aprovecha la oportunidad en el Spring Training de los Bravos de Atlanta (.429 y dos empujadas).