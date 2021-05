CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia sigue marcando la agenda en asuntos del beisbol otoño-invierno, cuando se supone todo en calma y sereno en días y noches de la pelota de otras estaciones, léase Major League Baseball, Asia, Liga Mexicana y varias más.

En República Dominicana se filtró que hubo una reunión privada en la embajada de Colombia y a la cual asistieron el comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, y el presidente de la Lidom, Vitelio Mejía, donde para sorpresa de la comunidad, se discutió sobre el futuro de la próxima Serie del Caribe.

Supuestamente, la mesa estaba servida para Santo Domingo 2022, pero detenido el proyecto para mejoras del estadio “Quisqueya Juan Marichal”, por razones obvias--el gobierno no ha liberado los recursos prometidos, atendiendo prioridades-, se contempla la posibilidad de un cambio de sede.

Y no, como era de cajón, esta vez no se menciona a México y su LAMP para entrar al quite, sino dos ciudades externas, si bien una de un país que participó en los clásicos de 2020 y 2021 y la otra que ya albergó el evento en la última década del siglo pasado.

Se trata de Barranquilla, Colombia, y, ¡asómbrese!, Miami, Florida, cuyo recuerdo para quienes lo vivimos de cerca, continúa vivo, después de los “tours” de 1990 y 1991. El primero, un colosal fracaso en lo deportivo y financiero y, el segundo, más o menos librándola, aunque no lo suficiente para una continuidad pactada que, sin remedio, se canceló.

Podría tratarse de una tormenta en un vaso de agua, diría el clásico, buscando meter presión a la suprema autoridad, pero la nueva realidad que ya ha trastocado usos y costumbres en el planeta, aconseja esperar y no será por mucho tiempo.

CUNA de cientos de beisbolistas profesionales y amateurs, la Liga Clemente Grijalva del norte sinaloense “importará” de Puebla a la primera mujer que jugará en un circuito para varones de esa entidad del noroeste del país: Rosi del Castillo, de 23 años y 80 millas-plus, seleccionada nacional y que ya lanzó en la Liga Meridiana en la que rinden puros “machines”.

Lo hará para VP El Fuerte que dirige el combativo y combatido ex ligamayorista Luis Ignacio Ayala, quien escribió en las redes sociales que “esta mujer está capacitada, y la verdad yo pienso que es un buen comienzo, esto es abrir las puertas para que haya igualdad de género”.

Del Castillo tiene en su hoja de servicios un “tetracampeonato” con los Rookies de Dolores, en una liga de primera fuerza de Puebla y es de la opinión que el machismo ha relegado en el softbol a mujeres que pueden jugar beisbol con hombres.

UN día como hoy, el jueves 5 de mayo de 1955, en su primera apertura en Grandes Ligas, el novato de los Dodgers de Brooklyn, el zurdo Tom Lasorda, lanzó tres “wildpichs” en el primer inning, empatando una marca, en breve labor en la que obsequió dos boletos, permitió una carrera y ponchó a dos, sin admitir hits.

Los Dodgers ganaron 4-3 a los Cardenales de San Luis y la trayectoria de quien posteriormente sería un exitoso mánager, finalizó en 1956 (0-4, era de 6.48, 37 k, y 56 bb, en tres veranos), tirando para los Atléticos de Kansas City.

**“Cuando ganamos estoy tan feliz, que como mucho. Cuando perdemos, estoy tan deprimido, que como mucho. Cuando nos llueve, estoy tan decepcionado, que como mucho”: Tom Lasorda.

EN seguidillas.- Hasta ayer, Óliver Pérez no decidía si aceptaba o no la asignación a la sucursal AAA de los Indios de Cleveland, Columbus Clippers... Los Cachorros de Chicago acentuaron la crisis de los Dodgers de Los Ángeles, venciendo en el Wrigley Field a Clayton Kershaw (4-3, 2.95), quien solamente trabajó un inning (4h, 4c, 2bb, 2k). Los campeones han perdido siete de sus pasados 10 juegos... La Liga de Corea del Sur suspendió su jornada completa del martes a causa de la lluvia, algo muy frecuente en la KBO.