CIUDAD DE MÉXICO.- Es temprano para conocer los planes de los Yanquis de Nueva York para con Jared Serna, el flamante Novato del Año de la actual edición de la Liga Mexicana del Pacífico, tras destacada actuación con los Charros de Jalisco (.310, 7, 30).

Una cosa cierta es que el desempeño que le valió el trofeo no cambiaría mucho su situación en la que a los 21 años iría por su primer verano completo en clase A avanzada, donde en 2023 bateó .287 sin jonrones y 8 producidas en 27 cotejos.

En el mismo 2023, en la categoría A tradicional, el segundo novicio galardonado en inviernos consecutivos de los Charros, promedió .284 con 19 “home runs” y 79 impulsadas en 95 encuentros, rindiendo para los Tarpons de Tampa que dirigió, usted se acuerda, una dama: Rachel Balkovec.

POR acá no recibió difusión un acontecimiento que causó revuelo en Cuba la semana pasada. La visita a la isla de un jugador que salió posterior al triunfo de la Revolución en 1959: Tony Oliva.

El inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown estuvo en un juego de la ahora conocida como Liga Elite para el lanzamiento de la primera bola, acompañado por autoridades del régimen que tanto escozor provoca en Estados Unidos y otros lugares.

Oliva, cuyo nombre real es Pedro y que llegó a Estados Unidos con el pasaporte de su hermano Antonio Oliva, es el primero homenajeado en Cuba de aquella camada que incluye a otro huésped de Cooperstown, el toletero Atanasio “Tony” Pérez, y el pitcher Luis Tiant.

UN día como hoy, en 1971—En la recta final del rol, regular, Kenneth Frailing, de los Venados de Mazatlán, dejó sin hit ni carrera a los Cañeros de Los Mochis y los venció 2x0, en el estadio Teodoro Mariscal.

En 2001-- Major League Baseball anuncia que los Rangers de Texas y los Azulejos de Toronto abrirán la temporada en Puerto Rico, marcando el tercer año consecutivo que la temporada comenzará fuera de los Estados Unidos y Canadá.

**“El beisbol es un fideicomiso público. Los jugadores cambian, los propietarios cambian y ciertos comisionados cambian, pero el béisbol continúa “.- Peter Ueberroth.

OBSERVACIONES: Bud Harrelson, un peso medio que es recordado por haber peleado con Pete Rose, un peso completo, durante un juego de la serie del campeonato de 1973, murió a los 79 años, de alzheimer.

“Realmente no lo golpeé, sólo lo agarré. Él se ofendió y me insultó, dijo Rose, al enterarse de la muerte de quien fue campeón de la Serie Mundial con los Mets de Nueva York como jugador (1969) y coach de tercera base (1986).

EN seguidillas.- Son 7 los mexicanos que evitaron el arbitraje, incluyendo el naturalizado Randy Arozarena (8.1). Todos, excepto Víctor González (860 mil), cobrarán cifras de siete dígitos: Alex Verdugo (8.7), Luis Urías (5), José Urquidy (3.7), Isaac Paredes (3.4) y Ramón Urías (2.1)... Águilas de Mexicali reportaron localidades agotadas para los tres juegos de la semifinal contra los Naranjeros de Hermosillo, a partir del domingo en el “Nido”... Por cierto, los fronterizos ya no dispondrán del relevista dominicano William Ramírez, quien no regresará después de viajar a su país a los funerales de su padre. Ramírez participó en cinco de los siete juegos del playoff ante los Algodoneros de Guasave y en 4 innings no permitió carreras, ponchó a 8 y caminó a dos.