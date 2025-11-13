Shohei Ohtani, MVP unánime de la Liga Nacional por tercer año consecutivo

El bateador designado y lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, fue nombrado de forma unánime como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el jueves, tras la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA). El anuncio se hizo en vivo por MLB Network.

El ganador de la Liga Americana se conocerá a continuación. Los finalistas son el jardinero Aaron Judge de los Yanquis, el receptor Cal Raleigh de los Marineros y el tercera base dominicano José Ramírez de los Guardianes.

Ohtani superó en la votación a los otros dos finalistas en el Viejo Circuito, Kyle Schwarber de los Filis y el dominicano Juan Soto de los Mets. Es la tercera vez seguida que Ohtani gana el JMV y la cuarta en total (2021, 2023, 2024 y 2025), uniéndose a Barry Bonds (siete) como los únicos jugadores en la historia con cuatro o más de estos reconocimientos.

Es difícil argumentar en contra del valor de Ohtani cuando prácticamente lo hace todo. Ahora que ha vuelto a ser un una doble-amenaza con el bate y en la lomita, sería difícil para cualquiera vencer a Ohtani por su tercer premio JMV consecutivo, y cuarto en total, cuando nadie más puede tener un impacto de ambos lados del juego como él lo hace.

Se podría argumentar que su desempeño como bateador por sí solo merece el reconocimiento de JMV. Ohtani lideró la Liga Nacional con OPS de 1.014 y OPS+ de 179. También empalmó 55 cuadrangulares, sólo superado en la Liga Nacional por los 56 de Schwarber. Su extraordinaria temporada al bate ocurrió mientras completaba su rehabilitación durante gran parte del año de una segunda cirugía en el codo derecho, y continuó incluso una vez que se reincorporó a la rotación de seis lanzadores de los Dodgers.

Después de estar casi dos años sin realizar un solo pitcheo en un juego de MLB, Ohtani lanzó prácticas de bateo en vivo a los bateadores apenas tres veces antes de regresar al montículo en junio. Eso significó que, esencialmente, estaba rehabilitándose a nivel de Grandes Ligas, y terminó con récord de 1-1 y efectividad de 2.87 en 14 aperturas (47 entradas) con un proceso de preparación estrictamente controlado. Ponchó a 62 bateadores y otorgó nueve bases por bolas, logrando una EFE+ de 145.

Justo cuando los Dodgers pensaban que ya lo habían visto todo de Ohtani en su primera campaña con el equipo, continuó asombrando con un conjunto de habilidades que es único en la historia.