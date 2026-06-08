Sigue ausente el umpire mexicano que recibió dos batazos al hilo

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, esperaba el reporte sobre la lesión de Jameson Taillon (tendón de la corva) que lo sacó del choque del domingo en el segundo inning contra los Gigantes de San Francisco, para decidir el rol en los próximos días de Javier Assad.

En vía de mientras, el nativo de Tijuana descansará cinco días después de su espléndido relevo largo (6.1) en el que maniató en ceros a los Gigantes, con pelota de un hit, cinco ponchados y una base por bolas, aunque en una causa perdida en extra innings.

Assad (3-1) redujo su efectividad a 4.73 en nueve apariciones, tres en la faceta de abridor, sobre 32 capítulos y un tercio, en 2026 en las Mayores, donde lo ha hecho mucho mejor que en la sucursal AAA, Iowa, (AAA): 0-2 y 7.71 en cinco aperturas.

ANDRÉS Muñoz (3-4, 9, 5.40) atraviesa por otro momento difícil como cerrador de los Marineros de Seattle. Falló en tres de sus pasadas cuatro oportunidades de rescate, para sumar cinco en la temporada, una menos que su total de 2025.

En algunas ocasiones en la actual travesía, entre ellas, un descanso para el mochiteco que han sido pocos en lo que va de la temporada, el manager Dan Wilson ha puesto a bajar la cortina al dominicano, José Ferrer (0-1, 3, 1.55), que ha desperdiciado una de cuatro.

Ferrer, de 26 años, podría ser una alternativa de planta para bajarle la presión a Muñoz, quien no obstante sus problemas, mantiene una relación de 35 ponches y 9 bases por bolas en 23 innings y un tercio.

EL umpire mexicano, Alfonso Márquez, continúa fuera de circulación a casi un mes de ser impactado en la careta, no una, sino dos veces consecutivas, en un caso para “aunque usted no lo crea” de Ripley.

Eso sucedió el 18 de mayo en un encuentro entre los Bravos de Atlanta y los Marlins en el IoanDepot Park de Miami, cuando el veterano ampayer fue alcanzado por un foul de Austin Riley y minutos después, tras ser atendido, increíblemente, por otro del hondureño Mauricio Dubón, también sobre la máscara.

No hay un informe sobre las condiciones de Márquez, pero no ha vuelto a oficiar desde entonces en su calidad de jefe de cuarteta. El zacatecano y el vigente Néstor Ceja, oriundo de Michoacán, son los únicos umpires nacidos en nuestro país en la historia de Grandes Ligas.

CONTRARIO a lo que es una constante en México, donde ningunean a Adrián González, Jorge Cantú, Rodrigo Barajas, Alex Verdugo, Alek Thomas, Nick González, Jarren Durán, Joey Ortiz y varios más, en República Dominicana se pelean por sus “gringos”, como el controvertido Alex Rodríguez que nació en Florida y que cuando prefirió representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial de 2006, casi lo linchan.

A-Rod fue entronizado hace unos días en el Pabellón de la Fama del deporte del país de sus padres, reconociendo su trayectoria en Grandes Ligas con todo y sus deslices por dopaje. El ex consentido de Cameron Díaz nunca jugó en la Liga Dominicana.

Rodríguez estaba listo para enmendar la plana en el segundo WBC que se disputó en 2009, pero una lesión en una cadera que casi pone fin a su carrera le impidió integrarse al “Dream Team” quisqueyano.

UN día como hoy en 1981- El pitcher novato sensación de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, asistió a una comida con los presidentes de México, José López Portillo, y de Estados Unidos, Ronald Reagan, en la Casa Blanca de Washington.

En 1984: Greg Luzinski se convirtió en el décimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar grand slams en juegos consecutivos al pegar un jonrón contra Mike Walters, de los Mellizos de Minnesota, en la séptimo inning de una victoria de los Medias Blancas de Chicago, por 8-4. El día anterior, Luzinski impulsó a Chicago a un triunfo de 6-1 con una volada de barda con los senderos repletos , en el primer episodio, ante Frank Viola.

Estas son las mañanitas para Jesús Moreno (65), Luis Mauricio Suárez (47) y Luis de los Santos (38). Hoy cumplirían años Enrique Castillo (1938-2018) y Dave Parker (1951-2025).

-“Cualquiera, de cualquier rincón del mundo, puede venir a vivir a Estados Unidos, y hacerse estadounidense”.- Ronald Reagan.

ENTRE suspensivos.- Benjamín Gil y el lanzador Manny Barreda (0-3, 7.20) que era parte de los Saraperos de Saltillo, volverán a trabajar juntos, ahora en los Charros de Jalisco. Por varios años lo hicieron con los Tomateros de Culiacán en los ciclos otoño-invierno, incluyendo en la Serie del Caribe y en el Clásico Mundial de 2023 y 2026... El pitcher cubano Elian Leyva no ha ganado y no ha perdido en nueve actuaciones en 2026, seis con los Caliente de Durango (0-0, 6.08) y tres para los Dorados de Chihuahua (0-0, 7.62)... Uno más en modo del inevitable reciclaje en el circuito que desde 2024 es el “dorado” de la legión extranjera.