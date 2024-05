GUADALAJARA._ Con paso firme, el equipo de Sinaloa busca repetir el título de baseball5 que logró el año pasado derrotando de manera invicta a Chihuahua y aunque se encuentra muy preparado y motivado, sabe que no será una tarea sencilla.

“Venimos a cuidar la corona, venimos a repetir la corona. Somos un equipo muy fuerte, inteligente, no nos rendimos y vamos por ese campeonato de nuevo”.

Con apenas año y medio practicando este deporte, la estudiante de preparatoria cuenta cómo inicio en este deporte.

“Marián Castro, mi entrenadora en Los Mochis, fue mundialista y ella nos invitó a participar en un estatal, me gustó mucho la verdad, es un deporte muy rápido, me encantó y me quedé”.