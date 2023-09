CIUDAD DE MÉXICO.- Isaac Paredes (.255, 29, 89) salió temprano del juego sabatino luego de ser impactado por un bolazo en la mano derecha del relevista de los Marineros de Seattle, Luke Weaver, en su segundo turno en el cuarto inning.

El reporte no es para preocupar—sólo un hematoma— en la diestra del sonorense que es líder de los Rays de Tampa Bay en jonrones y remolcadas. Su condición será revisada en el día a día.

Paredes conectó un doblete (21) en su primera oportunidad en el primer inning del cotejo ganado por los Rays, 7-5, a los Marineros que ya fueron desbancados de la punta del Oeste por los Astros de Houston.

EN el ambiente del futbol de primera división dan por hecho que en cuanto caiga el último out de la serie final de la Liga Mexicana entre Puebla y Unión Laguna, su presidente Horacio de la Vega dejará el cargo para “cambiar de cancha”.

Ponderan que el ex olímpico del pentatlón, quien llegó al beisbol en 2019, “hizo el milagro” de poner en casi todas las pantallas de las televisoras las incidencias del circuito veraniego más antiguo de México.

Así que no tarda un nuevo ajetreo en la LMB que no ha tenido sosiego desde la época del yucateco Plinio Escalante Bolio (2007-2017), él último que no corría para la tercera base, a decir de algunos.

OBSERVACIONES: Tras colocarlo dos veces para asignación en 2023, los Rojos de Cincinnati ascendieron el sábado al utility capitalino Alejo López, quien bateaba .279 con 7 jonrones y 39 empujadas para la filial AAA, Louisville Bates.

Víctor González (2-3, 4.26) sólo ha permitido una carrera en sus últimos siete relevos con los Dodgers de Los Ángeles, en 8 innings, con 7 ponches y 2 bases por bolas.

Haciendo adobes en la sucursal AAA de los Gigantes de San Francisco, Sacramento River Cats, el jardinero Luis González (.244, 1, 6) cumplió el sábado 28 años.

UN día como hoy, en 1960—El primera base de los Diablos Rojos, Alfred Pinkston, implantó marca de 144 impulsadas, pero los Diablos Rojos perdieron 18x12 ante los Sultanes de Monterrey.

En 1980—Los Dodgers de Los Ángeles llaman de su finca AA, Misioneros de San Antonio, al novato Fernando Valenzuela, quien debutará cinco días más tarde en Grandes Ligas.

**“El beisbol es un deporte que te enseña a ser un buen perdedor”.- Anónimo.

EN seguidillas.- Los Angelinos de Anaheim volvieron a convocar de AAA al pítcher Gerardo Reyes (0-0, 7.45), a 48 horas de bajarlo a los Abejorros de Salt Lake City... Alejandro Kirk (.254, 6, 36) lleva siete juegos sin producir, pero en ese lapso los Azulejos de Toronto ganaron cinco veces para meterse a la pelea por el comodín... Gozando de cabal salud, Luis Urías (.179, 3, 17) ha calentado el banco en los recientes tres desafíos de los Medias Rojas.