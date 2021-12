Últimos ajustes en la LMP

CIUDAD DE MÉXICO.- La directiva de los Sultanes de Monterrey presentó ayer a su mánager para la próxima temporada de la Liga Mexicana, el ex bigleaguer panameño Roberto Kelly, quien vuelve al redil luego de tres años.

Bajo su mando, los regiomontanos fueron subcampeones y campeones en el para algunos, 2018 de la ignominia, cuando los macizos del circuito saturaron de pelota a la gente con dos torneos al estilo futbol.

En el primero, Kelly y los Sultanes cayeron en siete juegos contra los Leones de Yucatán, en una serie final en la que los contendientes no pudieron ganar como visitantes, y en el “clausura”, obtuvieron su primer galardón desde 2007 imponiéndose en seis batallas a los Guerreros de Oaxaca.

En 2019, en vísperas de la pandemia sin fin y con Kelly firme, la escuadra de Monterrey mordió el polvo en el primer playoffs en siete desafíos frente a los Acereros de Monclova, a la postre, herederos de la corona.

Tras la suspensión por el brote, los Sultanes no calificaron el pasado verano, llegando en séptimo, con Sergio Omar Gastélum (30-33) como reemplazo del ex jardinero que dio largas a José Maiz y asociados, hasta que decidió no trabajar en 2021.

RUSNEY Castillo, cubano de breve paso ligamayorista, regresó más pronto de lo que esperaba a la Liga Mexicana del Pacífico. Hace un año, por estas fechas, dejó con la pelota en la mano a Águilas de Mexicali (.250, 0, 6), para embarcarse a la aventura por Japón, donde no pudo establecerse con las Águilas de Rakuten (.255, 1, 3).

Es contratación de los Naranjeros de Hermosillo que llevan tres series con un solo extranjeros en el orden al bat (Nick Torres), mientras se recupera el lesionado Addison Russell y algunos de sus nacionales caídos en un brote interno de influenza.

Supuestamente, en la capital de Sonora tienen o tenían un as debajo de la manga, el también antillano Yadiel Hernández, apalabrado para su tercer invierno consecutivo y ahora con más diamante recorrido en Grandes Ligas.

Hernández bateó .273 con 9 jonrones, 8 dobles, un triple, 32 impulsadas y 33 anotadas en 112 encuentros y 264 turnos el verano pasado para los Nacionales de Washington, que lo debutaron en la edición recortada de la pandemia.

Con los Naranjeros fue un cheque al portador en sus dos previas incursiones, en 2019-2020 (.336, 5jrs., 43cp) y 2020-2021 (.339, 4jrs., 24cp), aunque con una mala nota: aquella noche de otoño en la que le aventó el tolete al Cañero, Daniel Duarte, adolorido por el impacto de una recta de 96 millas.

UN día como hoy, en 1962: Miguel Sotelo, de los Naranjeros, tiró el segundo juego sin hit ni carrera en la incipiente Liga Invernal de Sonora--, venciendo 2x0 en 9 innings a los Mayos de Navojoa. Ponchó a diez.

En 1961, Emilio Ferrer (2.2 Ip) y Vicente Romo (6.1 Ip) consiguieron el primero de manera combinada, ganando los Ostioneros de Guaymas, 3x0, a los Yaquis en Ciudad Obregón.

En 1966: Cinco años después de que rompió el récord de Babe Ruth de jonrones en una temporada, los Yanquis de Nueva York cambian a Roger Maris a los Cardinales de San Luis, por el tercera base Charley Smith.

**“Esto es un negocio. Si pudiera ganar más dinero con las minas de zinc, estaría extrayendo zinc”: Roger Maris.

EN seguidillas.- El de hoy es el último día para movimientos de jugadores en la LMP y la noche del 23 de diciembre, al caer el último out del rol regular, los 8 calificados escogerán a un refuerzo de entre los dos eliminados... Los Tomateros de Culiacán no han vuelto a dar señales de Stevie Wilkerson, guardabosque de los Orioles de Baltimore que anunciaron la semana pasada y que en 2019 rindió sus mejores números en el Big Show (.225, 10jrs., 35cp)... Los guindas mantienen en su lista de reserva al cubano Yoelkis Guibert (.314, 0jrs., 12cp), quien riega imparables por todo el campo, pero sin “punch”. Sólo ha participado en 31 juegos.