Un hondureño en el Clásico sin ‘afroamericanos’

CIUDAD DE MÉXICO._ Los campeones de la Liga Nacional han ganado las recientes tres Series Mundiales y 8 de las pasadas 10, para acortar la distancia de sus similares de la Liga Americana que, de la mano de los Yanquis de Nueva York (27), acumulan 66 por 51.

En ese contexto, Astros de Houston y Filis de Filadelfia se enfrentarán a partir de hoy en el Clásico en el que no habrá afroamericanos, que se disputa desde 1903 y que en dos ocasiones no se celebró (1904 y 1994). Por desacuerdos comerciales a principios del siglo 20, y por la huelga hace 28 años.

La combinación es inédita a estas alturas y cuando ambos cohabitaban en la Nacional, sólo chocaron una vez en playoffs, en 1980, en la Serie de Campeonato favorable 3-2 a los Filis que, habiendo nacido en 1883, han estado en todo el recorrido, con un balance histórico de 2-4.

Los Astros son naturalmente mucho más jóvenes. Fueron fundados en 1962 como club de expansión (Colt 45) y llegaron a su primera Serie Mundial hasta 2005—mordieron el polvo 4-0 ante los Medias Blancas--, para repuntar tras la mudanza a la Liga Americana en 2013.

La 2022 será la quinta de los texanos y con un saldo negativo (1-3). Ganaron en 2017 a los Dodgers de Los Ángeles y perdieron en 2019 con los Nacionales de Washington y Bravos de Atlanta en 2021.

Mientras el otro club que cambió de liga en 2007, los Cerveceros de Milwaukee, dan la nota aguda en la Nacional, los Astros son los únicos con banderines en los dos circuitos y uno de Serie Mundial.

OBSERVACIONES: La diferencia de 19 juegos entre los Astros (106-56) y los Filis (87-75), es la mayor desde los 14 de los propios texanos (107-55) sobre los Nacionales de Washington (93-69) en 2019.

El utility Mauricio Dubón (.214, 5, 24) podría convertirse en el primero nacido en Honduras con participación en una Serie Mundial. Contra Marineros de Seattle y Yanquis solamente rindió labores defensivas.

Su único otro paisano en el Big Show, el guardabosque Gerald Young (.246, 3, 113), nunca jugó en playoffs en seis zafras en las filas de los Astros y una para Cardenales de San Luis y Rockies de Colorado.

UN día como hoy, en 1980—Desplegando una ofensiva de 25 imparables, los Naranjeros de Hermosillo apalean 23x3 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Luis Fernando Guzmán se adjudicó el triunfo y cayó Miguel Solís.

El sábado 28 de octubre de 1989 -- Los Atléticos de Oakland completaron una barrida en la Serie Mundial superando 9 a 6 a los Gigantes de San Francisco. El jonrón de Rickey Henderson apoya al abridor Mike Moore.

Dave Stewart (2-0) es nombrado Jugador Más Valioso en la serie interrumpida por un terremoto.

**”Me encanta el juego y quería seguir jugando. Pero llegó un momento en que tuve que parar”.- Rickey Henderson.

EN seguidillas.- Jared Wilson (0-0, 0.00) reapareció en Monterrey (5 Ip, 2h, 1c, 0l, 3bb 7k) con los Charros de Jalisco, posterior a dos semanas en Estados Unidos a causa del fallecimiento de su padre. No ha permitido carrera limpia en dos inicios y 10 innings, con 13 ponches y 3 boletos... A sus 40 años, el zurdo Tomás Solís (1-0, 1.84) no pierde el estilo de vuelta con los Cañeros de Los Mochis. Hace 10 años fue el Pitcher del Año de la LMP, tirando para los verdes (4-2, 2.31) y viene de un verano de 2-0 y 2.36 en 34 juegos en esfuerzo combinado para Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco... Al ex bigleaguer Luis Alfonso Cruz, quien en 2022 no jugó en la Liga Mexicana, le ha costado trabajo entrar en ritmo con los Naranjeros de Hermosillo (.162, 1, 5). Aparentemente, Cruz “vetó” su traslado de los Toros de Tijuana a los Generales de Durango.