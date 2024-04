Un mal sabor de boca. Ese es el resumen de cómo nos vamos de este torneo; y lejos de ser por un mal resultado en el campo es por no lograr lo más esperado por todos: un aprendizaje para los niños sobre lo correcto.

Cuando decidí apoyar a mi hijo para que haga un deporte, no lo hice para verlo campeón, sino porque estoy firmemente convencida que es una escuela de la vida, donde se aprende compañerismo, esfuerzo, disciplina, entre muchas otras cosas.

Hoy en Mazatlán, en el torneo de regiones infantil 7-8 mi hijo aprendió qué es la impunidad, hoy vio que una persona puede robarle de un plumazo todo su esfuerzo con una decisión arbitraria y totalmente desproporcionada, y que la mirada de los organizadores demuestra lo que tantas veces pasa en nuestro país, una autoridad muda ante un hecho claramente injusto para los niños.

Mi carta abierta no es un petición a cambiar una decisión que claramente no será modificada, pero si una regla para el futuro; escribo porque es lo que sé hacer, no quedarme callada y tratar de dejarle una enseñanza mejor que la que hoy le han dado, decirle que cuando algo es claramente injusto hay que levantar la voz, hay que hacerlo saber y hay que pedir que cambien las cosas.

Señores organizadores de este torneo, no se queden sordos ante este llamado, corrijan, que es de sabios aprender, las reglas me queda claro que deben seguirse, sin embargo hay que hacer reglas justas, que vayan en pro del deporte, ante una actitud antideportiva de una parte de una porra se debe sancionar a la misma, no a los jugadores, no a los niños que lo están dejando todo en el campo.

Igualmente se debe trabajar en tener un ampayeo calificado y responsable, que sea consciente de su papel, y que en ningún momento, ni dentro ni fuera del campo haga burla alguna ni de jugadores, ni de padres de familia, ni de nada relacionado con el juego. Hoy me pidieron presentar pruebas para poder hacer una sanción, lamentablemente no las tengo, pero tampoco las necesito para poner en estas líneas lo que claramente escuché.

Como bien me dijo un consejero del torneo, hoy todos aprendimos algo, por mi parte me llevo la enorme felicidad de ver a mi hijo reponerse de una mala decisión, limpiarse las lágrimas y sonreír para llevarse lo mejor y no lo peor de este torneo. Estimados organizadores, espero ustedes puedan igual aprender de esto y no permitir nuevamente que una actitud antideportiva ensombrezca lo que pudo haber sido un gran evento.