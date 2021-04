Una docena de mexicanos en rósters de apertura

CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente, serán 12 los paisanos de usted en el arranque de hostilidades en Grandes Ligas, seis más que en el 2020, la más baja desde los 9 de 2011, quedando pendiente el primer estreno de la edición post Covid-19.

Aquí los elegidos, por orden de antigüedad: los pítchers Óliver Pérez (Cleveland), Joakim Soria (Arizona), Sergio Romo (Oakland), Luis Cessa (Yanquis), Julio Urías (Dodgers), Giovanny Gallegos (San Luis), José Urquidy (Houston) y Víctor González (Dodgers).

Y los llamados de posición, el joven cátcher de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, los hermanos Urías, Ramón (Baltimore) y Luis (Milwaukee) y el jardinero de los Medias Rojas de Boston, Alex Verdugo.

Al lado de los únicos no nacidos en territorio nacional, Romo y Verdugo, podríamos incluir a varios, incluso echando montón, pero no sabemos en qué frecuencia anden, amén de que no existe un acercamiento con el beisbol del país de sus progenitores.

LA nueva versión del Águila de Veracruz saldrá detrás de los campeones Acereros de Monclova, en tempraneros despegues, de cara a la edición recortada 2021 de la Liga Mexicana que romperá el hielo el 20 de mayo.

Los porteños, en su enésimo regreso al circuito, abrirán su campo de prácticas, mañana 1 de abril, un mes después del “mini camp” del club de Gerardo Benavides Pape, llevando al frente al mánager debutante, Leonardo Rodríguez III.

¿Cuánto durará esta vez el Águila en la LMB? Quién sabe. Todo dependerá de los vientos que soplen en la política, una relación de siempre de sus directivas con el gobernador en turno, destacando, para bien, el periodo de entre 1999 y 2017, porque resultó la permanencia ininterrumpida más extensa de su historia, 19 campañas.

UN día como hoy, el sábado 31 de marzo de 1962, el comité de reglas de Major League Baseball rechazó la propuesta de la Liga de la Costa del Pacífico, clase AAA, para utilizar el bateador designado.

Siete años después, en el ciclo 1969-1970, la entonces Liga Sonora-Sinaloa se convierte en la primera, aunque sólo por esa campaña, pero ya era inminente su aprobación en el Big Show, para 1973 en la Liga Americana. Y de ahí se propagó por el mundo de la pelota, excepto la Liga Nacional y su émula japonesa.

**“Ver a los lanzadores de la Liga Nacional tratando de batear o, incluso, tocar, es deprimente”. Ron Blomberg, el primer bateador designado de la historia, con los Yanquis de Nueva York, el 6 de abril de 1973, recibiendo base por bolas del cubano Luis Tiant (Boston), en el Fenway Park.

EN seguidillas.- Desde 2019, con Julio Urías (Dodgers) y Marco Estrada (Oakland), la legión azteca no arrancaba con al menos dos abridores: el propio zurdo sinaloense y su paisano José Urquidy (Houston)... El pitcher colombiano Nabil Crismatt (1-0, 0.87), ex Tomatero, consiguió un lugar en el roster de los Padres de San Diego... En el último día de la Toronja y el Cáctus: Isaac Paredes (.135, 1, 5), Detroit, solo labores defensivas, Esteban Quiroz (.136, 0, 2), Tampa Bay, 1-0, Miguel Aguilar (0-0, 8.31), Arizona, un out, y Alex Verdugo (.231, 0, 3), Boston, 2-1.