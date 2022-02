Urías y Castellanos sacaron rápido el tolete en 2021

CIUDAD DE MÉXICO._ ¿En verdad Pablo Sandoval es la figura que la Liga Mexicana esperaba? Por sus números en temporada regular en el Big Show (.278, 153Jrs., 639cp), dos que tres, como se dice coloquialmente.

Pero es un golpe en los medios por sus cuatro anillos de Serie Mundial, aunque en 2010 casi no jugó contra los Rangers de Texas y el año pasado ya no estaba con los Bravos de Atlanta cuando éstos ganaron su división y tumbaron favoritos en la postemporada.

El mejor momento del venezolano del gran tonelaje y 35 años de edad en las tres en las que participó fue en el primer juego del clásico de otoño 2012, un 24 de octubre en San Francisco, pegando tres jonrones, dos de ellos contra Justin Verlander, abriendo brecha a la barrida de los Gigantes de San Francisco sobre los Tigres de Detroit.

Sandoval no será el único ex bigleaguer debutante en las filas de los Acereros: ayer destaparon a Josh Reddick (.262, 146 jrs., 575cp), jardinero que la giró en Oakland, Houston, Los Ángeles y Arizona en 2021 (.258, 2jrs. 21cp) y a quien en su único contacto con el beisbol latino, en 2021 en la Lidom, solamente lo aguantaron 7 juegos los Toros del Este (.200, 1, 2).

Con las nuevas caras, el probable orden al bat de los ex campeones, sólo tendría cabida para uno o dos mexicanos, conforme a la política de americanos, naturalizados, “pochos” y “bombazos” de su propietario Gerardo Benavides Pape.

Sandoval, Reddick y los que se acumulen en lo mucho que falta para el inicio de hostilidades, harán causa común con Bruce Maxwell, Chris Carter, Addisson Russell, Shawon Dunston Jr., Francisco Peguero, etc.

UN día como hoy, en 1965: Los funcionarios de los Bravos, que ya tienen la intención de mudarse a Atlanta, para 1966, proponen pagar cinco centavos de cada boleto vendido a un fondo con el fin de traer un nuevo equipo de Grandes Ligas a Milwaukee.

Un grupo cívico, acepta la oferta, compra las entradas para el Día Inaugural y empiezan una cruzada que daría frutos en 1968, cuando MLB autoriza el traslado de la franquicia de los Pilotos de Seattle, que se estrenaron en 1969.

El jueves 11 de febrero de 1971: tras una noche en la que durmieron en el estacionamiento del hotel, los Naranjeros de Hermosillo (2-4) derrotaron 7x2 a los Tiburones de La Guaira (Venezuela), para obtener su segundo triunfo en la primera aventura de México en la Serie del Caribe.

Al cancelarse la actividad de inauguración, el 5 de febrero y el añadido de un día al torneo, los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico fueron desalojados de sus cuartos reservados justo para el cierre original, el 10 de febrero.

Jerry Ray Williams recorrió la ruta en 6 hits, 3 boletos y 6 chocolates, para superar al cubano Aurelio Monteagudo.

**”En total, las propuestas que hicimos moverían el acuerdo decididamente en la dirección de los jugadores”: el comisionado, Rob Manfred, aventando la pelota en la “cancha” de los protagonistas del pasatiempo.

OBSERVACIONES: En 2020, durante la temporada corta, los pítchers de la Liga Nacional no batearon al menos el día que les tocaba trepar al cerrito. A partir de la próxima temporada que la habrá y hasta quién sabe cuándo, eso ya no será una distracción para ellos... En 2021, cuatro lanzadores mexicanos tomaron turnos y destacaron: .229 (70-16), 1 jonrón y 14 producidas: Julio Urías (.203, 9cp), Humberto Castellanos (.500, 1jr., 5cp), José Urquidi (.250) y Manuel Rodríguez (1-0)...La Liga Venezolana salió al paso de declaraciones de la asociación de jugadores de República Dominicana, en el sentido de que Venezuela no debe organizar la Serie del Caribe 2023. “Esto ya está aprobado y nosotros estamos listos”, dijo el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano.