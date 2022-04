Urías y Urquidy, luz y sombra

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Dodgers de Los Ángeles reportan que a su relevista Víctor González ya no le duele el codo, pero que piensan llevar despacio su recuperación, por lo menos en las próximas tres o cuatro semanas.

De manera que al zurdo, quien fue colocado en la lista de 10 días horas antes del inicio de hostilidades, llevará más tiempo ponerse nuevamente al 100%, en una rehabilitación que seguramente necesitará algunos innings en sucursales.

González pasó la recta final de la temporada 2021 en la finca AAA, primero por un problema en la planta de un pie y luego por una inflamación en una rodilla que terminó marginándolo de los playoffs.

ROBERTO Magallanes, asistente del instructor de bateo de los Bravos de Atlanta, se convirtió en el segundo coach mexicano con un anillo de Serie Mundial, después del regiomontano Héctor Torres, en 1992 con los Azulejos de Toronto.

Otra: Tras una ausencia de tres años de Grandes Ligas, el veracruzano Víctor Arano (0-0, 9.00) tuvo actividad en dos de los primeros cuatro juegos de los Nacionales de Washington, contra los Mets de Nueva York, en la capital estadounidense.

Una más: Curándose en salud, a varios meses de su segunda de diez oportunidades para ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown, Alex Rodríguez, dice: “Estaría sumamente decepcionado si no ingreso, pero si no entro no hay nadie más que a mí que culpar”.

Y, el jersey y la gorra de la primera mujer-mánager en una filial de ligas menores, Rachel Balkovec, ya viajan rumbo a Cooperstown, Nueva York, para una exhibición a perpetuidad en el recinto de los inmortales.

UN día como hoy, en 1975-- Hank Aaron regresa a Milwaukee como miembro de los Cerveceros. Una multitud de 48,160 fanáticos observa a Aaron impulsar una carrera en la victoria de los anfitriones, 6x2, sobre los Indios de Cleveland.

Aaron jugó para los Bravos de Milwaukee antes de que la franquicia se mudara a Atlanta, en 1966.

El lunes 11 de abril de 1977—Roberto Castillo, de Sultanes, lanzó 18 innings y su contraparte, Wong Kuk Lee aguanta 17 entradas y un tercio, en un juego que ganó Monterrey 2-0 a los Piratas de Sabinas.

**“No necesitas ser súper alto ni necesitas mucho peso corporal para jugar al béisbol. De hecho, no importa tu proporción física y nivel de condición física, siempre habrá un lugar para ti en un juego de beisbol”: anónimo.

EN seguidillas.- Aparatosa la presentación de Julio Urías (0-1, 13.50), ayer en Colorado, pero al final de cuentas, sólo tres de las seis carreras que admitió en dos innings fueron merecidas. Los Rockies son temibles en el Coors Field que favorece a los bateadores, sin embargo, el estelar de los Dodgers registra ahí un aceptable 2-2 y 3.80 en su trayectoria... En cambio, a José Urquidy (5 Ip, 4h, 1c, 2k, 0bb) le bastaron los cinco innings de rigor y la eficiencia del bullpen de los Astros de Houston para imponerse a domicilio, 4-1, a los Angelinos de Anaheim... Cuando todo está bajo control y los aficionados se amontonan en las gradas de los estadios sin cubrebocas, el debutante mánager dominicano de los Cardenales de San Luis, Oliver Mármol, fue el primer positivo por Covid-19 del naciente ciclo.