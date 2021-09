Urquidy abrirá hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy (6-3, 3.51) tendrá hoy en Arlington, Texas, su tercera salida posterior a su regreso de la lista de lesionados, probablemente sin las limitaciones de las aperturas frente a los Padres de San Diego (4.1 Ip, 5h, 2c, 1bb, 5k) y Marineros de Seattle (3 Ip, 4h, 2c, 2bb, 2k).

El mazatleco, quien estuvo fuera más de dos meses con problemas en el hombro, hizo en esas presentaciones 70 lanzamientos, de acuerdo a lo recomendado por los asesores del mánager de los Astros de Houston, Dusty Baker.

Urquidy ha sido un rival temible en su todavía breve trayectoria para los Vigilantes, según un contundente 2-0, 1.71 en carreras limpias, 21 chocolates y 0 bases por bolas en 21 capítulos y tres inicios.

DICEN que el que “espera, desespera”, y en esas andan los mexicanos que la rinden en las sucursales AAA, aguardando la ansiada oportunidad en Grandes Ligas y para lo cual el tiempo se empieza a agotar.

Entre los que aspiran a debutar, apunten a Esteban Quiroz (269, 10, 36), de los Rays de Tampa Bay, y a Joey Meneses, quien batea .284, 14 jonrones y 68 remolcadas en AA y AAA de los Medias Rojas de Boston.

Y a confirmar su alternativa, dirían los taurinos, el jugador de cuadro de los Tigres de Detroit, Isaac Paredes (.263, 9, 38), y el relevista de los Cardenales de San Luis, Jesús Cruz (0.3, 3 sv, 2.97), dos de los siete que se estrenaron en 2020.

Paredes ya estuvo este año en el equipo grande por dos periodos, pero una avería en una la cadera izquierda no le permitió desarrollar su potencial, mientras que a Cruz no le han echado ni un lazo en el ciclo que avizora la recta final.

Hay un caso más que se cuece aparte, Víctor González, uno de los héroes de la Serie Mundial pasada y a quien no le perdonaron algunos deslices que no alcanzaron a desmejorar su perfomance ligamayorista 2021: 3-1, un rescate, 16 holds, pcl de 3.57 y 33 chocolates en 35 innings y un tercio. El zurdo de Nayarit no es visto en el Big Show desde el 22 de agosto.

UN día como hoy, en 1977: Los Orioles de Baltimore pierden por forfeit ante los Azulejos en Toronto cuando el manager, Earl Weaver, saca a su equipo del campo en la quinta entrada citando una condición peligrosa: una pequeña lona sujeta por ladrillos en el montículo del bullpen.

Los Azulejos estaban adelante 4 -0 al momento de la inconformidad de Weaver.

El viernes 15 de septiembre de 1967, la Liga Sonora-Sinaloa—hoy Liga Arco Mexicana del Pacífico—tiene su inauguración más temprana con seis equipos y 94 juegos a rol corrido que bajó el telón el 28 de diciembre con la coronación de los Ostioneros de Guaymas.

Fue el último de los cinco banderines de los extintos Ostioneros y la única edición que inició y terminó el mismo año.

**“No creo que, en todos los años que los manejé, alguna vez hablé más de treinta palabras con Frank (Robinson) y Brooks Robinson”: Earl Weaver.

EN seguidillas.- Los Sultanes de Monterrey agregaron a otro importado que juega todo el año en México para su tercera aventura invernal: Anthony Giansanti, quien hará causa común con las cortesías de los Charros de Jalisco, el cubano Henry Urrutia y el fogoso jardinero, Carlos Figueroa...Nick Torres, México americano que es un tiro en la Liga Mexicana (.311, 15 Jrs, 53 cp, Unión Laguna) volverá por la revancha a la LMP como extranjero de los Naranjeros de Hermosillo. En 2010-2020, quedó en deuda con los Algodoneros de Guasave (.234, 2, 13) y no terminó la campaña... Se avecinan los juegos de preparación en la pretemporada de la LMP y aún hay cuatro escuadras trabajando sin sus pilotos: Culiacán (Benjamín Gil), Los Mochis (Robinson Cancel), Mexicali (Bronswell Patrick) y Monterrey (Gerardo Álvarez).