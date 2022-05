CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy (4-1, 4.24) tuvo su permanencia más larga del año en el montículo (6.2 Ip) y empató su marca personal de ponchados (10) para imponerse 5x2 a los Rangers de Texas, el domingo por la tarde en el Minute Maid de Houston.

Diseminó seis hits y una carrera, y concedió un boleto al ligar su sexta apertura sin derrota, en un periodo en el que registra 3-0 y efectividad de 3.52 con 26 ponches y 4 bases por bolas en 30 entradas y dos tercios.

Además, el derecho reafirmó su dominio de por vida perfecto sobre los Vigilantes: 4-0, 1.60 en carreras limpias, 47 chocolates y sólo 2 boletos, en 33 innings y dos tercios, en cuatro asignaciones.

El 11 de septiembre de 2019, cuando se fue sin decisión en una victoria de los Astros en casa frente a los Atléticos de Oakland, Urquidy pasó por la vía de los strikes a 10 en apenas cinco capítulos.

ALEX Verdugo (.214, 3jrs., 16 cp) se quedó en el banco un día después de abandonar en el segundo inning contra Marineros de Seattle, pero los Medias Rojas de Boston descartan que el jardinero esté contagiado de Covid-19.

Todo se reduce a un simple resfriado que no lo alejará demasiado y como el club tiene el día libre hoy lunes, el México americano podría estar listo para la serie que inician mañana en Chicago con los Medias Blancas.

Verdugo padece un “slump” en mayo, aunque rindió dos juegos de más de dos imparables en la semana que se fue, incluida una cosecha de tres y cuatro anotadas en cinco turnos ante los Marineros.

OBSERVACIONES: Acosado por las averías físicas, posterior a sus grandes momentos con los Dodgers campeones 2020, Víctor González encontró al fin un lugar seguro: 60 días en la lista de inhabilitados, tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

Superando prolongado periodo de lesiones, Luis Urías (.293, 3jrs., 7cp), que ayer descansó, ha conectado hits en 14 de 17 juegos y llegado a salvo a primera base en 16 de 17, consolidándose como utility de los Cerveceros de Milwaukee.

UN día como hoy, en 1989-- Bo Jackson, de los Reales de Kansas City, pega un monstruoso jonrón de 461 pies contra el consagrado Nolan Ryan, de los Rangers de Texas, que ganan 10-8, en el Arlington Stadium.

Jackson había batallado en sus enfrentamientos anteriores contra Ryan, ponchándose las últimas seis veces seguidas.

**“Nolan Ryan es el único tipo que me da miedo. No porque pueda sacarte out, sino porque puede matarte”.- Reggie Jackson.

EN seguidillas.- Andrés Muñoz (1-2, 1sv, 6.08) desperdició ayer en Boston su segunda oportunidad de rescate, víctima de un “Grand Slam” del dominicano Franchy Cordero con dos outs en el décimo inning. Seattle perdió 8-4... Desde que los Rays de Tampa Bay lo llamaron de AAA, el 16 de mayo, Isaac Paredes (.250, 3jrs., 7cp), sólo ha conectado 3 imparables en 14 turnos (.214), pero todos cuadrangulares, con 5 impulsadas y 4 anotadas... Ramón Urías (.207, 2jrs., 10 cp), de 4-2, una empujada y una anotada, al ganar los Orioles de Baltimore a Tampa Bay, 7-6.