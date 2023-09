CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor González celebró el título de los Dodgers de Oklahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, venciendo en la serie final (2-0) a la filial de los Rangers de Texas, Round Rock.

Ahora esperan al ganador de la Liga Internacional que saldrá de entre los Toros de Durham (Tampa Bay) y Norfolk Tides (Baltimore), para el “campeón de campeones” de la categoría.

El zurdo González, naturalmente, es una posibilidad para los playoffs que inician la próxima semana. En las Mayores compiló 2-3 y efectividad de 4.13 y en AAA, 2-1, un rescate y pcl de 5.40.

Con el Durham se encuentra el pítcher Manuel Rodríguez, quien fue traslado a los Rays por los Cachorros de Chicago, el 1 de agosto. El primer yucateco ligamayorista de la historia va saliendo de una lesión en el brazo.

DESPUÉS de no presentarse el pasado ciclo a defender su cetro de bateo de 2021-2022, el prospecto de los Padres de San Diego, Tirso Ornelas, se unirá a los Mayos de Navojoa en Arizona.

En el recién concluido ajetreo de las menores, el tijuanense tuvo su mayor participación en AAA (.285, 4, 24) con los Diablos de El Paso, luego de un sólido desempeño para los Misioneros de San Antonio en AA (.284, 11, 51).

Los Padres no debutan en el Big Show a un mexicano desde Andrés Muñoz y Gerardo Reyes, en 2019. Ornelas sería lo más cercano a sus 23 años, aunque las señales de la organización californiana no le favorecen, porque Muñoz y Reyes fueron cambiados.

OBSERVACIONES: Issac Paredes (.250, 31, 97), que ya amarró los lideratos de jonrones y empujadas entre los Rays, dispone de tres juegos a partir de hoy en Toronto para alcanzar las 100 impulsadas, cifra que sólo lograron Vinicio Castilla, Adrián González y Jorge Cantú.

Los Rojos de Cincinnati dejarán de tarea a Daniel Duarte (3-0, 3.69), si lo dejan lanzar en invierno con los Cañeros de Los Mochis, mejorar su control. En 31 innings en Grandes Ligas, el relevista tiene una relación de 23 ponches y 20 bases por bolas.

UN día como hoy, en 1993 -- George Brett juega por última vez en el Kauffman Stadium, y tras la victoria de los Reales por 3 a 2 en la novena tanda sobre los Indios de Cleveland, se realiza un tributo posterior para honrar al futuro miembro del Salón de la Fama.

Al concluir la ceremonia, con fuegos artificiales iluminando el cielo, el tercera base de Kansas City rodea el estadio en un carrito de golf y luego se arrodilla y besa el plato.

**“Mi padre se preocupaba mucho por mí, pero nunca me dio la satisfacción de saberlo realmente. Batear .390 no fue suficiente para él. Nada parecía ser así. No estaba tratando de ser malo. Él simplemente se ocupaba de que yo nunca me sintiera satisfecho, de que trabajara duro para sacar el máximo provecho de lo que tenía”.- George Brett.

EN seguidillas.- Los Tomateros de Culiacán añadieron a su legión de extranjeros a Spencer Bivens, abridor y relevista que pertenece a los Gigantes de San Francisco. En 2023 rindió 3-0 y 3.60 en A avanzada y 5-4 y 3.69 en AA... A pesar de que jugó poco en la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana, el torpedero Amadeo Zazueta no había reportado a los Charros de Jalisco, que se encuentran en la CDMX... La directiva de los Naranjeros de Hermosillo se está “puliendo” en sus contrataciones. La semana pasada anunciaron a los ligamayoristas Alfonso Rivas (Pittsburgh) y Sean Bouchard (Colorado), y ayer al toletero Jerry Herron que pegó 19 jonrones y mandó a la goma a 83 en la sucursal AAA de los Rockies, Isotopos de Albuquerque.