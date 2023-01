CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo uno de los ocho mánagers en los playoffs 2023 ha sido campeón en la Liga Mexicana del Pacífico: Matías Carrillo, quien dirigió las últimas cuatro series del calendario regular (7-5), entrando al quite por Homar Rojas.

En la trifulca de la recta final, la tribu calificó con el impulso de los 5.5 puntos de la primera mitad y ahora lidian con uno de los favoritos, Cañeros de Los Mochis, que conduce el debutante venezolano José Moreno, quien presume dos coronas en la pelota de su país.

Los otros estrategas aspiran a su primer título, usted los conoce: Juan Castro (Hermosillo), Gerardo Àlvarez (Monterrey), Óscar Robles (Guasave), Sergio Gastélum (Mazatlán), Luis Carlos Rivera (Ciudad Obregón) y el puertorriqueño Robinson Cancel (Mexicali).

ENTRE Tomateros de Culiacán (9) y Charros de Jalisco (8) han aportado 17 elementos como refuerzos para los playoffs locales y de los circuitos de República Dominicana y Venezuela.

Lo anterior se presta para la aislada trivia de este espacio: La Liga Roberto Clemente de Puerto Rico no es muy afecta al jugador mexicano, pero se supo de al menos dos que actuaron en los playoffs de la “isla del encanto”. ¿Quiénes?

La respuesta en caliente: los lanzadores Ignacio Flores (2007) y Francisco Félix (2015), el primero contribuyendo para el campeonato de los Gigantes de Carolina, cuyo piloto era Lino Rivera.

EN más de refuerzos: El jardinero de los Charros, Fernando Villegas, batea .500 (8-4) con cuatro impulsadas y dos anotadas como refuerzo de los Cañeros de Los Mochis que hoy llegan a Navojoa con medio boleto para las semifinales.

Su colega de los Tomateros de Culiacán, Sebastián Elizalde, también promedió .500 en sus dos primeros juegos con Águilas de Mexicali, aunque sin remolcadas y dos anotadas, en sendas derrotas de los fronterizos.

Chrtistian Villanueva se fue de 8-3 (.375), sin producidas ni anotadas para los Venados de Mazatlán, que regresaron de Hermosillo con dos estocadas. Y Julián Ornelas pegó dos imparables y anotó una en seis turnos con los Algodoneros de Guasave, que llevan a Monterrey un colchón de dos victorias.

En cuanto a los lanzadores, el Tomatero Manuel Barreda, rindió discreta presentación con los Yaquis de Ciudad Obregón, cediendo 4 incogibles y 4 carreras limpias en poco más de cinco innings.

UN día como hoy, en 1957-- Los Dodgers de Brooklyn compran un avión bimotor de 44 pasajeros por 775 mil dólares, que usarán para transportar al club durante la temporada. Es el primer equipo de Grandes Ligas en tener su propio avión.

**“¿Tendrías Major League Baseball en la costa sin el avión? La respuesta es no”.- Walter O’Malley, dueño de los Dodgers, preparando la mudanza a Los Ángeles.

EN seguidillas.- La LMP no pierde tiempo. Ayer destapó al sinaloense Juan Castro (Hermosillo) como Mánager del Año y así seguirá, suponemos, en cada pausa de la postemporada, para no dejar pendientes después de la Serie del Caribe... Encabezados por Wilmer Ríos (7 Ip, 7h, 0c, 3k, 0bb) y Nico Tellache (7.1 Ip, 5h, 1c, 1bb, 6k), de Naranjeros y Algodoneros, respectivamente, los abridores de la Arco continúan por la goma, normal, a estas alturas... Los Mayos de Navojoa no ganan en postemporada desde que triunfaron en el sexto juego de la serie final de 2018-2019 ante los Tomateros. No calificaron en 2019-2020 y 2020-2021 y el ciclo anterior en el que fueron líderes del rol regular, cayeron en cuatro batallas contra los Naranjeros en primera ronda.