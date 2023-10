GUASAVE._ Con la entrega y dedicación que siempre demuestra en el terreno de juego, Yadir Drake se presentó este miércoles al campo de entrenamiento de Algodoneros de Guasave, y manifestó que le agradece mucho a la afición el apoyo mostrado en el camino que lo trajo de nuevo al club de casa, además de explicar sus expectativas para esta temporada.

“En primera, me siento muy agradecido por estar de regreso, a la afición que siempre me preguntaba y que estaba esperando mi retorno, les doy las gracias porque me abrieron las puertas de su casa, y que, sin ellos, esto no hubiera sido posible, así es que estoy contento por esta nueva oportunidad.

“En cuanto a las expectativas e este año, es salir a dar el 100 por ciento, tal y como siempre lo he hecho, dejando de lado los números personales, ya que eso sale sobrando, porque el objetivo principal es el de ayudar a que el equipo gane”, dijo Drake en una pausa del entrenamiento matutino.