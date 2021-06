$!Briseida Acosta afirma que se traerá una medalla de oro de Japón

“Después del combate con ella, no hubo muchas palabras, le agradecí mucho, porque ella es mi competidora directa, obligándome a cada día a esforzarme de la mejor manera para poder ganar el pase, solo nos dimos un abrazo, y creo que fue un momento de pocas palabras, pero muy significativo, y con un respeto mutuo entre nosotras dos, y no puede haber algo más, cuando una competidora te obliga a sacar lo mejor de ti”, resaltó.

“Mi objetivo siempre es estar ahí, representando de la mejor manera a México, esta vez es en Tokio, y eso solo se da cuando yo fluyo, no me da miedo, es un compromiso que yo tengo desde que decidí representar a México, y creo que es totalmente lograble”, resaltó Acosta Balarezo.

“Ha sido un año de muchas experiencias, pero me he encontrado concentrada en los Juegos Olímpicos, ha sido un año de muchas experiencias, y aquí estoy después de bastante tiempo de estar fuera, para compartir un momento con ustedes, volviendo a pisar mi tierra antes de irme Tokio”, expresó Acosta Balarezo.

Briseida dejó claro que en esta próxima contienda olímpica va por el oro, por lo que entregará todo en el tatami para lograr su objetivo, y así traer una medalla más a México, a Sinaloa y su querido Navolato.

“Lo he dicho, yo sí voy por una medalla de oro, sé que muchas veces uno como deportista no debe comprometerse porque pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que he trabajado para eso, y he tomado muchas decisiones que no han sido fáciles, porque mi objetivo siempre ha sido poder ganar mi medalla y sentirla, y dar alegrías tanto a la gente que siempre me ha seguido en México, Sinaloa, y mi Navolato”, resaltó la taekwondoína.