“A pesar de que a lo mejor futbolísticamente no me gustó tanto, hay muchas otras cosas qué destacar. El esfuerzo es lo primordial, el otro día con León jugamos bastante bien y perdimos, esta vez no jugamos tan bien, pero sí hubo orden que es lo que a mí me importa mucho y el esfuerzo y sacrificio”, dijo Caballero.

“Con eso estoy feliz y agradecido, con el gran esfuerzo a pesar de haber ido perdiendo. Creo que estuvo dentro de todo bastante controlado y con eso estoy contento”.

En lo que respecta a que el conjunto mazatleco por fin pudo sumar unidades después de un racha negativa, Caballero expresó que es un gran paso para el equipo, el cual poco a poco se va viendo más claro en cuanto al estilo de juego que plantea.