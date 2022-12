A falta de tres días para la definición del certamen, el equipo de Lionel Scaloni contó con el entrenamiento en campo por parte de los futbolistas que no fueron titulares ante Croacia. Mientras que los once jugadores que iniciaron las semifinales, con Lionel Messi incluido, solo tuvieron trabajos regenerativos.

Entre estos futbolistas, también se encuentra Alejandro Gómez, quien es el único jugador que continúa como duda de cara al último partido. El Papu no completó el duelo ante Australia tras un leve esguince de tobillo, no volvió a tener minutos desde entonces y no fue al banco como opción en los últimos dos encuentros.

Por su parte, Ángel Di María trabaja a la par del grupo, está recuperado desde lo físico y estará a disposición para ser titular en caso de que así lo disponga el entrenador argentino. Fideo tuvo 9 minutos disputados en el suplementario ante Países Bajos y no ingresó ante Croacia.