Arranca el México vs Inglaterra con intensidad y una amarilla en los primeros instantes

Después de una hora de retraso por una tormenta eléctrica, el balón finalmente comenzó a rodar en el Estadio Azteca. Inglaterra fue la encargada de poner en movimiento el esférico para dar inicio al duelo de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a la Selección Mexicana.

El encuentro apenas comenzaba cuando llegó la primera acción de peligro. En una disputa por el balón, Declan Rice impactó con la bota la cabeza de Luis Romo al intentar despejar el esférico, acción que el árbitro Alireza Faghani sancionó de inmediato con tarjeta amarilla para el mediocampista inglés.

La amonestación marcó el tono de un partido que inició con gran intensidad física, con ambas selecciones disputando cada balón en busca del boleto a los cuartos de final del Mundial.

Alineación de México:

Portero: Luis Ángel “Tala” Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora.

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.