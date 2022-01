“Creo que fuimos muy superiores y voy a generalizar, pero durante la primera parte tuvimos para irnos 3-0, pero no las pudimos meter, y en la segunda, fue la expulsión y el penalti. Nosotros intentamos defender cuando Toluca estuvo encima”, dijo San José.

“Da rabia perder así. Yo no voy a juzgar si fue penal o roja, o no; no voy a juzgar lo que marcó el árbitro. Con nosotros llevamos dos jornadas y dos penales, pero sólo pido que sean justos.

“Sobre todo porque la primera mitad, a Itriago le rompieron el labio y eso no lo revisaron. Si el penal fue nuestro, pues lo tomamos, pero queremos que sea justo”.

Ante la tarjeta roja que se llevó el delantero porteño Gonzalo Sosa, Beñat declaró que se va a apelar por dicha expulsión, ya que considera que no debió haberse marcado.