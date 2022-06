“Lo dije hace un año, si esperaba que las críticas que comenzaron más o menos el año pasado las podía modificar y dije que no, porque está instalado de esta manera y el cambiar entrenador es lo más sencillo y el análisis lo más difícil y recurrimos a lo más sencillo que es modificar entrenador, traer a otro. Esto lo debemos evitar y más porque tenemos una Copa del Mundo”.

“Hay un juego mediático que no podemos manejar o siquiera discutir. En el peor momento de eliminatoria es lo que tenemos claro desde adentro o lo que debemos corregir, pero mañana deseamos tener buena producción y ganar el partido y luego los comentarios por ahí cambian”, comentó.

‘Tata’ Martino dijo que los resultados que se obtengan en estos momentos en encuentros amistosos solamente modifican la percepción de la gente, pero internamente trabajan para presentar un buen Mundial.

“Esta claro que el resultado en estos momentos modifica lo que vemos de afuera, en el interior tenemos claro hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos y cuál es la verdadera competencia que es la Copa del Mundo y en el medio lo que hay es el funcionamiento porque lo de afuera es si renunciar o no y es un juego mediático que no debemos manejar ni discutir, lo que importa es lo que tenemos claro y corregir”, dijo.

“Las derrotas... asumimos en forma conjunta, tanto futbolistas como nosotros hacemos una importante autocrítica y no la evadimos, así que está claro que la hacemos en la intimidad de la concentración así que no es algo que me preocupe”, finalizó el argentino tras ser cuestionado sobre la goleada recibida de 3-0 a manos de Uruguay.