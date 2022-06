$!Carlos Tevez anuncia su retiro del futbol

“Tuve mucho tiempo perdido, de no estar con mi familia. Pero ahora puedo decirlo: estoy retirado. Está confirmado. Me ofrecieron muchas cosas. Estados Unidos; acá, también, en la Argentina. Pero ya está. Como jugador di todo, todo lo que tenía en mi corazón. Ya lo di”. Al fin, Carlos Tevez confirmó una decisión que venía madurando desde hacía 12 meses. La del retiro, nada menos.

“Todos me preguntaban por qué, si estaba flaco, si estaba bien. Yo llamé el día anterior a [Román] Riquelme y le pedí que me preparara la sala de conferencias, que iba a anunciar que me iba. Ahí mi familia tomó consciencia de que no iba a jugar más. Entonces, en mi último cumpleaños, me saqué unas fotos con los más cercanos, tomé el micrófono y lo dije. Dejé el futbol porque perdí a mi fan número 1. Él me venía a ver desde que tenía 8 años”, contó, entre lágrimas. Recordó a su padre, Don Segundo, que falleció en febrero de 2021.