El Francotirador de Diario Récord anticipó esta mañana que “dentro de la Cooperativa se han dado cuenta de que no todo ’va por buen camino’. No me voy a meter en más detalles, porque está un poco confuso y debo tener más certezas, pero me contó una de mis orejas cementeras, de esas pesadas, que viene una sacudida en la directiva actual de La Máquina, pues la Cooperativa busca ‘saneamiento’ al interior. La dejo ahí botando y muy pronto vas a entender a qué me refiero”.