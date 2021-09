Dolor y terapia física

Amigo lector de Noroeste, el dolor en cualquier momento, es algo desagradable para la mayoría de la población, el dolor puede manifestarse como duelo, físico y emocional, pero sea cual sea el tipo de dolor, este no contribuye en la calidad de vida. En los que realizan actividad física sea esta deportiva o no, siempre repercutirá en la productividad del individuo. En el deportista de elite, es común que se les someta a entrenamientos máximos o submáximos lo que genera agotamiento el cual se puede manifestar como dolor. Hay muchas personas a las que les entusiasma ser espectadoras del deporte de élite, y cuando lo hacen de manera presencial siempre están exigiendo al deportista a un mayor esfuerzo, lo que en ocasiones lleva al individuo a un “segundo esfuerzo”, pudiendo ocasionar alteraciones en su organismo.

Los medios de difusión muestran gran interés por muchos de los aspectos del deporte. Actualmente los deportistas se encuentran sometidos a presión cada vez mayor, ya que los entrenamientos se han incrementado en cuanto a intensidad y duración. El tiempo de recuperación ante una lesión es relativamente menor. Las lesiones en los deportistas se producen por traumatismos, por entrenamientos inadecuados o por sobre uso. En estas últimas se ha mostrado una importante tendencia a un aumento en frecuencia y complejidad. Por desgracia, a la prevención no se le ha dado debida importancia, lo que es lamentable porque la mayoría de las lesiones por sobre uso y sobre entrenamiento se pueden evitar. No existe deporte que esté libre de riesgo de lesiones. El componente de peligro puede ser, de hecho, una atracción para la práctica de determinados deportes. Es así como la patología en un deporte específico, es el resultado de un programa no planificado, ni adecuadamente desarrollado.

Esto predispone, desencadena o agrava lesiones, por lo que debe haber una preparación magnífica del deportista, compensando los esfuerzos asociados a los deportes de altos requerimientos anátomo fisiológicos y biomecánicos. Existe un fenómeno en ascenso en nuestros días y es el sedentarismo como importante factor de riesgo para la salud, dejándola en posición precaria y vulnerable para la enfermedad; otro factor de riesgo se presenta en personas que efectúan ejercicio de fin de semana, que genera lesiones súbditas e indeseables.

Cuando el individuo presenta dolor, siempre se buscará el manejo del mismo, para esto se busca los profesionales de la medicina donde el equipo ideal debe estar formado por: médico general, médico del deporte, cirujano ortopedista, médico radiólogo, terapeuta físico y rehabilitador, podólogo, nutriólogo, psicólogo, preparador físico, otros como; especialistas en fisiología del ejercicio, biomecánica, enfermeros, terapeutas ocupacionales, ortesistas, optometristas y entrenadores. Estos profesionistas deben trabajar en equipo, pero siempre respetar su responsabilidad y no invadir la del resto del equipo.

Una vez que se presenta el dolor, se debe iniciar por la causa de este, si la lesión va a ser atendida en primer nivel o se deriva a su atención a otros niveles de atención a la salud, si el manejo es conservador, se tiene una gran cantidad de fármacos para el manejo de la sintomatología, como; analgésicos no opioides, analgésicos opioides, anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas como los de acción larga, intermedia y corta, anestésicos como los del grupo amida, o del grupo éster. Cuando la lesión o el tipo de tratamiento se necesita de fisioterapia, la rehabilitación será acorde al conocimiento del profesional usándose la crioterapia, electroanalgesia, termoterapia superficial y profunda, hidroterapia, láser, técnicas manuales y masaje, kinesioterapia vendaje funcional, relajación, terapia cognoscitiva, visualización.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga las indicaciones del sector salud, “la confianza mata al hombre”, no se confíe, su salud es responsabilidad suya, lávese las manos seguido, use cubreboca, guarde sana distancia de dos metros o más, si tiene que salir de casa, cuídese, recuerde QUE USTED PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Haga caso que le cuesta.