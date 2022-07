MÉXICO._ Gerardo Martino asistió a un partido de la Liga Argentina para observar al Newell’s Old Boys y fue captado por las cámaras teniendo una plática con el estratega de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , por lo que se ganó las críticas en redes sociales porque no asistía a los partidos de la Liga MX para observar a los jugadores y armar su equipo para la Copa del Mundo.

Varias de las personas que cuestionaron la fotografía de Gerardo Martino indicaron que, por no estar en las visorías, no sabía qué jugadores estaban en su mejor momento y, por ello, llamaba a jugadores que no estaban en su momento, pero sí tenían un renombre.

Eso mismo quedó desmentido con lo que publicó la Selección Mexicana, pues el equipo de trabajo de Martino asiste a cada plaza de México semana a semana, de hecho, esa ha sido la forma de trabajar del argentino desde que llegó a nuestro país para hacerse cargo del “Tri”.

(Con información de AS México)