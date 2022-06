“Si nos centramos en este partido, evidentemente estamos muy lejos”, expresó, “yo no pierdo de vista que es un partido amistoso, que hay un objetivo logrado muy meritoriamente y que llevará a México a jugar un nuevo mundial.

“Esto es parte de la preparación y ahí, como en el transcurrir de cuatro años hay momentos difíciles y otros más gratos. Evidentemente si yo estuviera convencido de que esto no se puede torcer, dejaríamos de estar hablando, pero la realidad es que nosotros no estamos dispuestos a no dar pelea a llegar de la mejor manera a disputar un mundial”, expresó.

El entrenador del equipo mexicano externó su visión de si existió tanta diferencia entre ambos conjuntos.