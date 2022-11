Las “aguas estaban tranquilas” pero en la recta final del primer tiempo se suscitó una jugada en el área tunecina en la que Pierre-Emile Højbjerg cayó. El volante del Tottenham pidió penal, pero no fue sancionado por Ramos. Fernando Guerrero tampoco lo llamó para que revisara la jugada. Si bien no fue la reina de las polémicas, pudo haber despertado inconforme en un sector de la afición danesa.

Luego la polémica aumentó. Túnez también sufrió la nula llamada del VAR. Una posible mano por parte de Joachim Andersen dentro del área danesa fue la razón por la que se pedía penalti. No obstante, no se concedió ni se llamó desde la cabina: el balón venía precedido de un rival.

Para dar el cierre, en le tiempo de compensación Guerrero, en compañía de los otros árbitros, llamó a Cesar Artro Ramos para un potencial penal en favor de Dinamarca. Una vez revisada la jugada se determinó una falta contra el zaguero de Túnez, misma que anuló la posibilidad de un posible tiro desde los 11 pasos.

Por increíble que parezca, México, el país en el que el VAR ha sido tan polémico, tiene a su representante en la máxima competencia del fútbol. La Liga MX ha sufrido con la adaptación de la tecnología al fútbol. Si bien nació para ayudar, parece que ha perjudicado, pues los criterios no terminan de unificarse.

En el balompié nacional se ha cuestionado al videoarbitraje en incontables ocasiones. Goles anulados, fueras de lugar, expulsiones, y más han sido motivo de molestia de miles de aficionados, quienes aseguran que en México el arbitraje no es algo de lo que se pueda presumir.

“El Cantante” Guerrero hizo historia al ir a su primer mundial y ser el exponente nacional en el VAR enviado por la confederación norteamericana, centroamericana y del Caribe para la Copa del Mundo. Ni siquiera lo creía.

“Me enteré en la mañana que llegué al entrenamiento. Mis compañeros me empezaron a felicitar y estaba sorprendido porque no sabía a lo que se referían, pensé que estaban jugando y me di cuenta que no”, apuntó a ESPN.

Por su parte, Ramos Palazuelos vivió su segunda experiencia mundialista: también estuvo presente en Rusia 2018 y pitó el duelo de octavos de final entre Portugal y Uruguay, en el que se enfrascó con nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Los acompañantes de César Ramos en el duelo entre daneses y tunecinos fueron Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández, quienes se desempeñaron sin algún tipo de señalamiento.