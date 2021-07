MADRID._ Pese a que hace solo unas semanas José Juan Macías jugaba en el futbol mexicano, el atacante azteca, que ahora pertenecer al Getafe, equipo de la Liga española, aseguró que el balompié en México está sobrevalorado.

“El futbol mexicano está muy inflado”, comentó el ex jugador de equipos como Chivas y León en entrevista con Fox Sports. Además, agregó que algunos futbolistas “no tienen metas de venir acá (futbol europeo)”, aunque dejó claro que es “muy respetable” la decisión de cada jugador.

Sobre su llegada al balompié del Viejo Continente, Macías destacó que era más una meta que tenía como futbolista que un sueño. “Estoy cumpliendo una meta, más que un sueño. Las metas te las planteas y las logras y los sueños solamente están ahí. Lo único que quiero es ganar un puesto aquí, disfrutarlo y el futuro es incierto”, compartió.

En la misma charla, el futbolista mexicano dejó claro que no es una persona prepotente o soberbia, incluso, afirmó que la seguridad que tiene hace que se piense ese tiempo de cosas de él.

“Es muy diferente ser seguro a ser soberbio, tienen muy mal identificado la diferencia. Ser soberbio es yo no aceptar lo que tú me dices; un error, no querer mejorar, ser prepotente, y otra cosa muy diferente es ser seguro. Tienen muy mal pensando las definiciones de esas palabras”, mencionó Macías.