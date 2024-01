Las Águilas del América se mantendrán en casa, al menos en las primeras fechas del Clausura 2024. El cuadro azulcrema disputará sus primeros partidos del primer semestre del año en la Liga MX en el estadio Azteca, descartándose, por el momento, su arribo al estadio Ciudad de los Deportes.

Emilio Azcárraga Jean, en palabras para W Deportes, mencionó que la remodelación del Coloso de Santa Úrsula comenzará entre marzo y mayo de este año, además de que se siguen buscando sedes en donde pueda el América jugar sus duelos como local.

“La remodelación va empezar en el primero o segundo cuarto del año que viene, o sea, entre marzo, mayo del año que viene, estamos por definir en dónde se jugaría; evidentemente tenemos que salir de ahí y evidentemente estamos viendo que se juegue cerca de la ciudad de México o en la Ciudad de México. Puede haber sorpresas de ciertas cosas que se puedan hacer”.

Bajo la misma línea, mencionó que el cuadro azulcrema estará fuera de las instalaciones del dos veces mundialista para los meses de febrero y marzo, por lo que los primeros partidos del torneo los podrían disputar sin problema alguno.

“Yo creo que para febrero, marzo es donde ya no jugaría, todavía tenemos yo creo que tres o cuatro fechas de las del arranque, no me acuerdo cuando arranca, entonces yo creo que todavía tres o cuatro fechas se podrían jugar ahí y después salir”, recalcó.