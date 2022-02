Las críticas que señalan al Tata Martino en México

La selección mexicana ha salido reforzada de las tres jornadas de la clasificación Concacaf para el Mundial de Qatar de este 2022. De los tres encuentros disputados, se han firmado dos victorias y un empate: siete puntos de nueve posibles. Se ganó a Jamaica y a Panamá con cierto sufrimiento y no se pasó del empate a cero contra Costa Rica. A finales de marzo, se disputarán las últimas tres jornadas clasificatorias, donde todo estará en juego.

Muy mal deben ir las cosas para no ver al conjunto del Tata Martino clasificado para la competición intercontinental. Actualmente son terceros, empatados con Estados Unidos, y según las casas de apuestas deportivas, lo tienen todo a su favor para lograr la clasificación sin demasiado sufrimiento. Quien tiene pie y medio dentro es Canadá, que todavía no ha perdido en la liguilla.

Pero la noticia en México no ha sido los recientes resultados, aunque estos son positivos, del combinado nacional. El foco se ha puesto en el técnico argentino y en su estilo de juego, poco reconocible y que, según muchos aficionados, no termina de verse una actuación que esté al nivel de los internacionales que son convocados. El ex de Newell’s ya ha recibido alguna que otra sonora pitada por parte de la hinchada.

Las críticas al Tata

La principal crítica que se le hace al Tata Martino es la falta de un estilo de juego representativo, que muchos consideran que no está al nivel de jugadores como Hirving Lozano, Raúl Jiménez o Tecatito Corona. Estos son jugadores de primera línea, que suelen rendir muy bien en sus clubes, y que se atascan una vez se enfundan la elástica de la selección mexicana. El estilo les es confuso y no se les saca el máximo jugo.

También se le reprocha la insistente confianza en alguno de los futbolistas que no están dando demasiado rendimiento, siempre a los ojos de los aficionados y expertos como Rafael Márquez, como serían los laterales Jesús Gallardo y Luis Rodríguez. Otros jugadores, como el centrocampista del PSV Eindhoven Erick Gabriel Gutiérrez, ni siquiera han disputado un minuto de los últimos tres encuentros.

México ha sido superior en los partidos contra Jamaica, Costa Rica y Panamá; pero esa superioridad ha terminado convirtiéndose en frustración por la falta de gol y sufrimiento en los minutos finales. El equipo está lejos de ofrecer un rendimiento que haga pensar en un buen papel en el Mundial de Qatar y, aunque el Tata tiene contrato hasta después de la cita intercontinental, ya son varias las voces que apuntan a que puede ser relevado antes de llegar al noviembre.