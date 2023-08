El VAR y el arbitraje ha sido señalado por los equipos de la Liga MX, debido a que ha influido en los resultados en contra de los equipos mexicanos.

“Hay muchas jugadas que podrían ser peligrosas y encuentras falta y empujón, lance igual y no te marcan. Soy sincero, para mí no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos siempre fue en contra de nosotros”, comentó André Jardine, técnico del América, después de la eliminación de los azulcremas en la Leagues Cup.

De los 18 equipos de la Liga MX que participaron en la Leagues Cup, sólo dos continúan con posibilidades de llegar a la final, Gallos y Rayados.

“De la misma forma agradecemos y reconocemos profundamente a nuestros 18 equipos por su entrega en la LC y felicitamos a los Gallos de Querétaro y Rayados de Monterrey por su clasificación a los Cuartos de Final”, se lee en el comunicado de la Liga MX.