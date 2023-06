“No estoy de acuerdo con ganar como sea, siempre tenemos un plan de juego, a veces sale, otras no, pero muchas veces hay que privilegiar un resultado por sobre las formas. Hoy era muy importante ganar, pero rescato también la actitud del equipo que ha sido muy buena, combativo, luchador, no dejó de correr e intentó con sus herramientas buscar la asociación, las triangulaciones, hemos tenido 12 aproximaciones a tres cuartos del arco rival, nos está faltando también la definición, la terminación, si uno termina bien la jugada lógicamente se luce todo y sobre todas las cosas se luce en el resultado.

“Si yo no estuviera convencido no estaría acá. El primero en estar convencido del talento del futbolista mexicano soy yo, y no solo del talento, porque con eso no alcanza, sino que con esta actitud que tuvo hoy el equipo, combativo, agresivo, que tocó, que fue para adelante, que se juntó y que llegó 12 veces situaciones de gol, vamos a construir un equipo competitivo, no tengo dudas. Y vuelvo a repetir, estoy acá porque realmente me siento un privilegiado, a pesar de las críticas, de que mucha gente quiere que me vaya, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo”, respondió cuando se le cuestionó si sentía que el combinado mexicano se quedaba corto en calidad.

Diego Cocca es consciente de dónde se encuentra y pidió paciencia para que el equipo mexicano muestre su idea de juego.

“Lo único que puedo decir es lo que digo siempre, yo estoy consciente de la silla que ocupo, no hay que ser un mago para pensar que yo me iba a encontrar con otra cosa que con lo que me estoy encontrando. Ya he pasado por muchas de estas, y cuando las pasas y das vuelta a la cosa, la satisfacción es muy grande y acá es todo para eso. Porque si hago un cambio, si no hago un cambio, si traigo a este, si no traigo al otro, si hablo bien, si hablo mal, las críticas van a estar, están en todo su derecho. Yo lo único que pido es tiempo y paciencia”.

Y al final, fue muy enfático al mencionar que a México lo hacen gigante su gente y la unión que han manifestado siempre con el equipo nacional.

“Gigante no hay en ningún lado, el futbol está muy parejo, a México lo hace gigante su gente y para tener ese poderío necesitamos estar todos juntos. Cuando vean que de este lado hay convencimiento de trabajar todos juntos, entonces ahí sí pensaremos en ser gigantes”, concluyó el director técnico.

(Con información de FMF)