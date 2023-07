“Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo?”, se preguntó Lula sobre Ancelotti durante una entrevista en el canal SBT, que adelantó algunos extractos antes de su emisión.

Al mismo tiempo, Lula defendió “la creatividad y la personalidad” de Diniz, actual técnico del Fluminense y seleccionador interino, y confió en que “aprovechará bien” la oportunidad que tiene al frente de la Canarinha, pese a lo que considera una falta de “calidad” del futbol brasileño actual.

“El problema no es Diniz; el problema es que no tenemos la calidad de jugadores que tuvimos en otras épocas”, señaló el mandatario.El presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, aseguró el miércoles en una rueda de prensa que Ancelotti asumirá el comando a mediados de 2024, pero no aclaró si el italiano, con contrato en el Real Madrid hasta el 30 de junio del año que viene, ya firmó un preacuerdo.

Mientras tanto, Diniz dijo en esa misma presentación que los dirigentes de la CBF le garantizaron que tendrá total libertad y autonomía para imponer su estilo de juego sin tener que escuchar a nadie, en referencia al italiano.