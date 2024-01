El director técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, habría pedido a la directiva del club la salida del capitán Juan Escobar tras la disputa ocurrida entre ambos el pasado martes.

De acuerdo a ESPN, el nuevo timonel de La Máquina le comunicó al director deportivo Iván Alonso su decisión de dar de baja al defensa paraguayo, una situación que por ahora el club analiza y que se resolvería esta misma semana.

Otro informante de ESPN confirmó que este miércoles se llevará a cabo una reunión entre Alonso y Escobar para definir los pasos a seguir.

¿Qué pasó entre Anselmi y Escobar?

Este martes, las instalaciones de La Noria, Escobar y Anselmi, tuvieron una disputa debido a la supuesta incertidumbre en torno a la titularidad del capitán paraguayo en el partido inaugural del Clausura 2024.

La competencia interna en el equipo podría estar amenazando la posición de Juan Escobar como titular. Esto, al parecer, provocó molestias en el capitán, según TUDN.

Sin embargo, el ex jugador Carlos Hermosillo, quien trabaja para Fox Sports, fue más allá y alegó que la discusión fue más acalorada y que casi llegan a los golpes.

“Ya hubo molestias, casi golpes, no llegaron a los golpes, pero hubo molestias entre Escobar y el técnico porque no lo metió a jugar. De un jugador con un técnico me parece una falta de respeto del jugador, mira que es un gran jugador Escobar, pero no puede pedir algo que si al técnico no le gusta...”, expresó Hermosillo.

Ante las noticias que circularon sobre la supuesta pelea, Juan Escobar tomó las redes sociales como plataforma para desmentir los rumores. A través de su cuenta de Instagram, el defensor paraguayo compartió una historia en la que afirmó: “De donde sacan informaciones falsas”.

Juan Escobar llegó a Cruz Azul en 2019 procedente de Cerro Porteño, y ha sido una pieza fundamental en la defensa del equipo. Con 163 partidos disputados, 19 goles marcados y 12 asistencias, el capitán vivió un momento cumbre al ser parte fundamental del título que rompió la sequía en el Clausura 2021.