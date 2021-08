Mazatlán FC es la revelación del torneo: Javier Aguirre, DT de Rayados de Monterrey

El ex técnico del Atlético de Madrid celebró que ante el Mazatlán tendrá disponibles a los seleccionados mexicanos, el delantero Rogelio Funes Mori, y el lateral Jesús Gallardo, quienes vienen de perder la final de la Copa Oro en contra de Estados Unidos.

“Intentaremos ser contundentes con Mazatlán y sacar los tres puntos, vamos por el camino correcto, mañana es una buena prueba. El equipo tiene que manejar bien los partidos, algo que no hicimos en la primera jornada con Puebla y mejoramos en la segunda con Pumas”, señaló Aguirre.

“Ambos tienen ganas de jugar, pero no he tomado la decisión de si lo harán. Hoy practiqué con ellos, ayer no, tendré que tomar la decisión al final porque hay un partido importante el miércoles contra Cruz Azul en la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf”, afirmó.

(Con información de EFE vía Yahoo)