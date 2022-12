Guillermo Ochoa fue presentado este jueves como nuevo jugador del Salernitana de la Serie A de Italia y en sus palabras dejó claro que va en la búsqueda del Mundial del 2026.

“Poner la camiseta de la Salernitana es una gran oportunidad para mí, venir a jugar a una de las mejores ligas del mundo era una opción que no podía rechazar. El director De Sanctis me explicó el objetivo del club, el proyecto de crecimiento del club y todo eso me impulsó a tomar esta decisión de inmediato sin dejar pasar el tiempo del final del mundial.

“Me gusta mucho el proyecto Salernitana, estoy feliz de estar aquí y poder aportar experiencia dentro y fuera del campo. El objetivo del equipo es lograr la salvación lo más rápido posible y no sufrir hasta el final”, dijo el portero proveniente del Club América de la Liga MX.