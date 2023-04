MÉXICO._ Antonio Mohamed dio su versión de los hechos ocurridos el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca cuando vio la tarjeta roja ante América.

En su primera conferencia de prensa después de su expulsión, el Turco rompió el silencio de las palabras que le dedicó a Eduardo Galván en las laterales.

“Voy a dar una reseña de lo que pasó, para mí ya es historia y estoy enfocado a lo que viene; solamente le pedía que, si el régimen de tarjetas iba a ser así por la primera de Caicedo amarilla al minuto de juego, tenía que hacerlo así todo el partido”.

Fue entonces cuando supuestamente el propio cuarto árbitro le pidió que le levantara la voz en lugar de estar haciendo señas: “Me pidió que no hiciera ademanes, y que si quería que le gritara a la cara.

“Le grité en la cara y me expulsó. Él me dijo eso: ‘No hagas ademanes porque la gente ve que haces el número 8. Grítame en la cara. Entonces le grité, ‘cinco faltas del 8 y me expulsó’, eso fue la historia”, recalcó.

Eso sí, Antonio Mohamed negó que dijera alguna grosería: “Nunca hubo insultos, él pensó que le falté al respeto y tomó una decisión, hay ahora hay que aceptarla”.

Recalcando que “acepto mi error, me enganché al estar hablando con él y me tiene que servir de aprendizaje. Hace mucho no me expulsaban y tendré que ver el partido desde fuera, que no es lo correcto; así que le pedí disculpas a mis jugadores y espero no vuelva a ocurrir”.