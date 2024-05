Directivos, actual cuerpo técnico y jugadores de la primera plantilla, no se han querido perder el adiós del entrenador y el de sus dos acompañantes.

Javier Aguirre ha sido este jueves el centro de atención en el acto de despedida que le ha preparado el RCD Mallorca después de conocer que no será el entrenador del club la próxima temporada.

Aguirre ha manifestado que el acto de despedida “es algo atípico” para él: “Cuando me he ido de los clubes lo he hecho tal y como llegué. Sin hacer ruido”.

El mexicano ha agradecido las presencias y las palabras de Ortells y Díaz y ha afirmado que “al final lo que queda es el trabajo, las amistades y que algún día pueda volver aquí y que me reciban”.

El entrenador de 65 años no ha dudado en decir que siente “el calor de la afición, el respeto de Pablo y Alfonso, el cariño de los presentes...” y ha hablado de una relación “buena, de respeto y de mucha comunicación frontal”, lo cual “es agradable”.