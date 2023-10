MAZATLÁN._ Tras el parón de la Fecha FIFA, este próximo fin de semana las ligas de muchos países volverán a la actividad en sus respectivos torneos y la Liga MX será una de ellas.

Ahí, Mazatlán FC regresará al terreno de juego cuando visite el mítico Estadio Jalisco para medirse a los Rojinegros del Atlas, en duelo programado para arrancar 18:00 horas de Sinaloa.

Es por eso que el delantero paraguayo Luis Amarilla fue claro y aseguró que buscarán sumar los puntos necesarios para calificar.

“La verdad es que estamos tratando de salir de ese escalón, estamos intentando con buena gana y eso es importante, los resultados la verdad es que no se están viniendo pero bueno, es momento de sumar y de pensar que tenemos que llegar a la Liguilla como sea, sumar puntos”, comentó.

El guaraní llegó al puerto con credenciales interesantes como goleador tras su paso por varios clubes, pero con Mazatlán FC apenas ha logrado par de anotaciones, situación que lo tiene tranquilo ya que afirma que ha podido colaborar en otros sentidos al club.

“A decir verdad los goles implican mucho para un jugador porque demuestra su capacidad desde el punto de vista público, en lo personal, hay jugadores que no hacen goles pero retribuyen mucho al equipo, y por ahí es mi caso, yo no hago goles pero trato de colaborar al equipo, trato de ayudar y también eso es importante más allá de poder hacer o no goles, eso es lo que quiere la gente, pero lo que yo quiero es que mi equipo gane, tratar de ayudar y eso es lo que para mí en lo personal me importa más”, finalizó.