Amigo lector de Noroeste, hoy le queremos invitar al Congreso Nacional de Medicina del Deporte, número XXII, y V Congreso del Consejo Nacional del Deporte y la Educación (CONDDE), a realizarse en el teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Región Sur, los días 7 y 8 de octubre del año en curso. Para mayor información, comunicarse al teléfono 669-148-74-96. La entrada al mismo es gratuita, sólo cumplir con las medidas preventivas para Covid-19.

Es muy frecuente que cuando una persona decide ponerse a realizar un ejercicio físico o a practicar un deporte lo haga con más voluntad que conocimientos, no solamente en lo relativo al propio deporte que comienza, sino también en cuanto a lo que es correcto y no lo es desde el punto de vista de su salud. El primer concepto que está totalmente equivocado es confundir precisamente deporte con ejercicio físico, ya que mientras que el primero indica una actividad física en la cual ganar o al menos participar es la base principal, en la segunda cuestión solamente estamos tratando de mover adecuadamente nuestro cuerpo.

Por esto, se recomienda que a aquellas personas preocupadas por su salud o su estética que no practicaran un deporte en primer lugar y que se dedicaran solamente a mejorar su condición física mediante los ejercicios que elija, olvidándose de competir incluso consigo mismos, ya que la base de la preparación física es la mejora de la salud y con esto la calidad de vida, y nunca el ganar algo o a alguien.

Anatomía y Fisiología, cualquier persona interesada en mejorar su condición física deberá poseer imprescindiblemente una serie de conocimientos sobre su propio cuerpo, sin los cuales el progreso será muy lento y en la mayoría de los casos perjudicial. De igual manera al decidir realizar ejercicio la finalidad debe ser que ningún humano realice movimientos perjudiciales o ineficaces, de igual manera, el uso y el abuso por parte de algunos instructores de mandar realizar ciertos ejercicios erróneos conlleva, en un plazo más o menos largo, a provocar lesiones articulares, ya sea por destrucción del cartílago, como por abrasión del mismo hueso. También se ven con demasiada frecuencia roturas de la membrana sinovial y fracturas por fatiga.

Cualquier postura o movimiento que produzca dolor o molestias a nivel articular, deberá ser abandonada e investigar dónde está el fallo, ya que las lesiones en el sistema articular casi siempre son progresivas e irreversibles una vez instauradas.

Nuestro cuerpo está formado por tejido blando y tejido óseo y otros componentes, en el caso del sistema músculo esquelético, juega un papel importante al igual que el sistema nervioso en la realización de ejercicio físico y en el deporte, y va a ser el grado de maduración en el desarrollo y crecimiento o en la etapa adulta el grado de degeneración, para la aplicación de cargas físicas. Estos grados de maduración o de degeneración deben de tomarse en cuenta, que junto con la genética, cualidades, paciencia y perseverancia del individuo serán fundamentales en la factibilidad de éxito en el atleta.

Es primordial que el individuo antes de comenzar a entrenar tiene que poner en orden las ideas, ya que los programas de ejercicios elaborados con cuidado y sin afán alguno de competitividad son beneficiosos para la salud física y emocional: desde el punto de vista fisiológico, el ejercicio y trabajo vienen a ser sinónimos, así que también para esto hágalo siempre cuidando su salud, porque independientemente de la etiqueta que se le ponga, los procesos bioquímicos se elevan en respuesta de las exigencias.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, su salud y de los suyos depende de usted, siga las instrucciones del Sector Salud, guarde sana distancia (dos metros o más), use cubreboca, lávese las manos seguido, si no hay necesidad de asistir a lugares conglomerados no lo haga y si lo hace cuídese.