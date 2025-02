Sergio Ramos fue presentado oficialmente como nuevo jugador de los Rayados de Monterrey en una conferencia de prensa encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega y Héctor Lara, directivos del club. Durante el evento, el veterano defensor español dejó claro que su objetivo en la Liga MX es ampliar su legado y seguir cosechando títulos.

“Soy una persona que no se cansa de ganar. En el futbol no se vive del pasado. Quiero seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas. Ampliar el palmarés y dejar un legado en México. No vengo a pasear copas, el futbol no es cuestión de edad, es de rendimiento”, declaró Ramos.