‘Si así juegan, ni a octavos van a llegar’: ‘El Piojo’ se lanza contra el Tri

MÉXICO._ Miguel Herrera no tuvo pelos en la lengua para dar su opinión sobre la actualidad que vive la Selección Mexicana, el ex estratega de la selección fue muy contundente y aseguró que si el “Tri” no endereza su camino el Mundial de Qatar 2022 podría ser un verdadero fracaso para los dirigidos por Gerardo Martino.

El entrenador de Tigres habló de dos posibilidades para México en el mundial. La primera, es que la selección está para grandes cosas si se regresa al buen camino, ya que hay una generación importante de futbolistas. Pero también habló sobre un rotundo fracaso en caso de que las cosas sigan como van.

“Si México llega al Mundial con esta generación y regresa al buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes; si llegamos al Mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera fase”.

El “Piojo” puso en una balanza el trabajo de Martino con la selección y a pesar de que opinó que sus números son buenos, la realidad del “Tri” no es la mejor y destacó que en México la paciencia con los técnicos es muy poca.

“Los números de Gerardo (Martino) son buenos, en México tenemos mecha corta de paciencia y eso lo sabemos, en nuestra Liga cortan a los técnicos, dos o tres fechas y cortan al técnico. No hay mucho aguante, de repente tocas fibras que no les gustan y ya están pensando en volarte la cabeza, la verdad es que así es nuestro futbol y no lo vamos a cambiar tan fácil”, opinó Herrera.