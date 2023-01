“Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo. Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico y que el fut también tenga un plan y no sea solo para lucrar sino no dejar morir el futbol porque también muere el negocio”, mencionó Martino en entrevista a Radio 780 Paraguay,

También lamentó que el mercado de fichajes en México se manejen cifras irreales, pues el negocio está entre los propios clubes de la Liga MX con precios de jugadores que en otros países no pagarían, lo que limita que puedan exportar jugadores al extranjero.

“En Europa probablemente funciona todo, en Estados Unidos también. Hablaba mucho con (Yon) De Luisa, (Gerardo) Torrado, (Guillermo) Cantú, (Jaime) Ordiales en este último tiempo acerca de un objetivo y México tenga claro a dónde va. Que se trabaje más con los juveniles y se puedan transferidos al exterior y jugar en la élite.

“En México pasa algo particular, se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares y no me imagino en Argentina, es algo que no podría existir, pero si se diera, no imagino que valga 10 millones de dólares interno y no tenga mercado internacional. Entonces me parece que es equilibrar, escuchar a la gente de futbol y al que sabe del negocio. En Sudamérica lo tenemos más incorporado, en México se da esta particularidad, es un país muy fuerte, hay instituciones muy sólidas y que pagan buen dinero y entonces se da esto que hay ventas que son importantes pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice deberían ir fuera y no tienen mercado europeo. Eso daña porque queda en casa y el futbolista no termina de crecer”.