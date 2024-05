“Tengo la fuerza, tengo la energía, acabo de dejar un año sabático para poder estar viendo, analizando cosas, que me permitan en algún momento a hacer mejor todavía las cosas”, dijo en entrevista para Canal 6.

“Terminamos con 40 puntos el torneo que dejamos de participar, eso habla de que uno tiene todavía las condiciones de seguir trabajando y dar buenos resultados”.

Desde su aparición en la Liga MX, la escuadra cañonera solo ha pasado en dos ocasiones al repechaje y su máxima cosecha ha sido de 22 puntos. Para ello, el timonel morado espera hacerlos resurgir así como a los clubes que ha llevado a la gloria, como el Gallos campeón de Copa MX del Apertura 2016.

“Es evidente que tiene una plantilla que ha sufrido ciertas situaciones, que ha tenido muchas lesiones durante el torneo pasado. Y esto, a lo mejor no les ha dado el rendimiento, es de los juegos en los cuales incluso me he enfrentado a ellos, veía un equipo combativo, buenos partidos contra otros rivales.