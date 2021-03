ACCIONES DE LA LIGA GUARDIANES 2021 JUEGO ENTRE GALLOS DEL QUERETARO VS MAZATLAN FC

ACCIONES DE LA LIGA GUARDIANES 2021 JUEGO ENTRE GALLOS DEL QUERETARO VS MAZATLAN FC ( )

acciones de la liga Guard1anes 2021 Mazatlan FC vs Santos empate a cero

acciones de la liga Guard1anes 2021 Mazatlan FC vs Santos empate a cero ( )

acciones de la liga Guard1anes 2021 Mazatlan FC vs Santos empate a cero

acciones de la liga Guard1anes 2021 Mazatlan FC vs Santos empate a cero ( )

Finalmente, la presencia de la afición en los encuentros del Mazatlán han sido de gran importancia para el delantero del conjunto porteño, por lo que espera que para este duelo su presencia vuelva a ser factor para seguir sumando puntos.

“En lo personal, a mí me ha ayudado mucho que la afición siempre nos apoya, desde que llegamos y acá en el estadio no es distinto. Entonces la motivación que nos dan siempre, ojalá mañana no sea diferente, porque necesitamos mucho de ellos y de todo su apoyo”.

El encuentro entre Mazatlán FC y Club América está programado a disputare este viernes en punto de las 20:00 horas en el Kraken, como parte de la jornada 12 del Torneo Guard1anes Clausura 2021.