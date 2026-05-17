$!A 30 años de su Olimpiada Nacional, Adrián Martínez regresa a formar a las nuevas generaciones del karate sinaloense

“Es una experiencia muy bonita, muy reconfortante poder retribuir lo que el deporte nos regresa como individuos. Siempre será un orgullo y un honor representar a mi estado y dejar algo en estos jóvenes que el día de mañana serán ciudadanos de bien”, comentó el ex mundialista.

Para el reconocido cirujano urólogo sinaloense, este regreso tiene un significado profundamente emotivo y gratificante, al permitirle retribuir al deporte parte de lo mucho que le ha aportado a lo largo de su vida.

PUEBLA._ Después de tres décadas de haber representado a Sinaloa como atleta en una Olimpiada Nacional , José Adrián Martínez Vargas vuelve al máximo escenario del deporte amateur en México, ahora como integrante del cuerpo técnico que asesora a los equipos de katas en la Olimpiada Nacional Conade 2026 .

Martínez Vargas, quien en su primera Olimpiada Nacional logró medalla de bronce en Toluca, Estado de México, destacó que el deporte no solo impulsa el desarrollo competitivo, sino también fortalece la autoestima, la disciplina y la autoconfianza, valores que contribuyen a la formación integral de las personas.

“El competir y colgarte una medalla trasciende más allá del logro deportivo. La formación personal es lo que realmente enriquece de manera importante y trascendente a cada atleta”, señaló Martínez Vargas.

El especialista recordó con nostalgia sus años como deportista, aunque aseguró que vivir la Olimpiada Nacional desde el rol de entrenador tiene una emoción distinta, al observar de cerca el crecimiento y la superación de los jóvenes.

“Ver sus sonrisas, sus éxitos, pero también sus fracasos y cómo se levantan, te hace recordar lo que verdaderamente forja una disciplina deportiva. Es una experiencia extraordinaria”, expresó.

A los atletas sinaloenses que sueñan con subir al podio nacional, les envió un mensaje de reconocimiento y motivación.

“Primero que nada, felicidades, porque no es fácil estar aquí. La medalla ya la traen colgada porque se la ganaron en el tatami. Aquí solo es cuestión de dar lo mejor de sí y disfrutar la competencia”, afirmó.

Reconoció el respaldo del Gobierno del Estado , considerando que su apoyo es fundamental para garantizar la participación y el bienestar de los deportistas.

“El Gobierno del Estado juega un papel fundamental al cubrir las necesidades de los atletas para que puedan estar aquí. Gracias a ese apoyo, estos jóvenes pueden seguir haciendo que Sinaloa trascienda a nivel nacional”, subrayó.

Con historias como la de Adrián Martínez, Sinaloa continúa consolidándose como semillero de talentos y ejemplo de que el deporte es una poderosa herramienta para formar campeones dentro y fuera del tatami.