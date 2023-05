FORE! - Buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito...

EL JEFE. – Hace algunos días nos comentaron del deceso de nuestro amigo Abdón Alcaraz. De inmediato se nos vino a la memoria los gratos momentos que nos correspondió vivir junto al Jefe, a quien así lo conocía la totalidad de sus amigos y conocidos.

Eterno aspirante a la presidencia del Club deportivo Muralla, que por cierto nunca llegó a concretar, Abdón tenía comal y metate con la mayoría de los socios, pero que, por circunstancias especiales, no pudo concretar con la presidencia del club a la que siempre aspiró. Convivía con todo mundo, especialmente en el beisbol que seguía de cerca de manera especial, en la unidad deportiva principalmente.

Material de apoyo para todos los que lo conocían, fue gran impulsor de Eeeeesele, el Cachetes Angulo, de los tiempos en que fue campeón nacional de boxeo.

Finalmente, el Jefe pasó a engrosar las filas de los amigos y compañeros nuestros que se van sin retorno. Por nuestra parte, elevamos una oración en el entendido de que tarde o temprano, eso no lo sabemos con certeza, habremos de cobrar nuestro boleto al más allá...

Nos veremos, jefe Abdón, eeeeeeeeseleeeee....

TORNEO ALHMA. – Sólo restan diez lugares para cinco parejas y con ello se llenaría el field del Torneo de Golf que el su segundo aniversario del Hospital Alhma tendrá desarrollo en los links del campo Estrella del Mar el último fin de semana del presente mayo.

Por tratarse de 140 jugadores programados para recibirse en el torneo, 130 jugadores de diferentes partes de la República ya se han reportado por lo que como siempre, se espera que sea un éxito.

Y es que no es para menos, tres automóviles y un terreno estarán en juego en los correspondientes hole in one que fueron establecidos para repartirse entre los jugadores que consigan el fortuito disparo de hoyo-en-uno, aunque hasta estos momentos no se ha registrado ninguno en la anterior edición, se espera que alguno caiga y con ello el feliz hacedor se haga feliz poseedor de una unidad de lujo último modelo o bien el terreno con valor de más de un millón de pesos.

Asimismo, más de 700 mil pesos serán repartidos entre los jugadores que consigan cuando menos la décima posición y el reparto será desde premios en efectivo hasta artículos de golf.

Además, otro atractivo a sumar es la rifa de regalos que se realizará en la ceremonia de premiación que se efectuará al final de las actividades, por allá del domingo 28, al final de los 36 hoyos de recorrido.

Como ya se ha comentado, el sistema de juego que se adoptó es por parejas: el primer día, sábado, la situación será a bola baja mientras que el domingo, a la mejor bola.

Habrá trofeos para los ocupantes de los primeros puestos en las dos categorías que se diputarán, de acuerdo con el handicap con que se registren los jugadores, la A para jugadores de 0 a 15 de handicap y la B para jugadores de 16 a 32 de handicap.

Todo está prácticamente listo y el field a punto de concretar su totalidad.

No sería nada raro que eso sucediera en el curso de la presente semana, ya que se trata de sólo 5 parejas que tendrían un sitio disponible.

Aún hay tiempo, hay que comunicarse con Paty o Agustín al Campestre de Mazatlán...

DÍA DEL NIÑO. – Bueno, esperábamos estar en condiciones para proporcionar los resultados del Torneo del Día del Niño que fue convocado por El Cid Resorts, pero al requerir la información se nos comentó que se había suspendido.

Por ello, pues, no hubo resultados, pero se amplió la información a que no sólo fue ese torneo el que se suspendió, sino que se canceló además el del Día de la Madre y el del Día del Padre.

No preguntamos el por qué, simplemente les pasamos la información tal como se nos dio a conocer...

Ni modo...

DÍA DE LA MADRE. – Hoy miércoles se festeja a todas las madrecitas, por nuestra parte, un gran abrazo para todas y nuestros mejores deseos porque la pasen en familia y rodeados de sus seres queridos.

FELIZ DÍA, MADRECITAS.....

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...